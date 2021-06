Sem quatro titulares, São Paulo terá que mostrar força do elenco novamente Por convocação e lesão, Tricolor tem Arboleda, Luan, Daniel Alves e Benítez fora da partida diante do Atlético-MG, às 16h, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo terá que mostrar novamente a força do seu elenco contra o Atlético-MG, no próximo domingo (13), às 16h, no Mineirão. Isso porque o time terá quatro jogadores considerados titulares fora da partida diante do Galo, seja por convocação ou por lesões.

O primeiro desfalque é do equatoriano Arboleda. O zagueiro já vinha ficando de fora da escalação por conta de sua presença na seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Convocado para a disputa da Copa América, ele será baixa do São Paulo até pelo menos o dia 27 desse mês.

No entanto, o setor de meio-campo é o mais prejudicado pelos desfalques da equipe de Hernán Crespo. O primeiro deles, Luan, está com um edema na coxa e segue em recuperação. O problema deixou o camisa 13 de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, pela segunda rodada do Brasileirão e o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho.

Benítez e Daniel Alves estão fora do elenco desde o primeiro jogo da final do Paulistão, no dia 20 de maio, quando ambos deixaram o campo ainda no primeiro tempo. Benítez sofrem com um estiramento na coxa, enquanto Dani teve lesão detectada no joelho.

Na zaga, Crespo deve escalar Bruno Alves, que vem correspondendo às expectativas como titular na ausência de Arboleda. O defensor, além de passar segurança no setor, marcou dois gols nos últimos quatro jogos.

Já no meio-campo, Crespo pode escalar Liziero na vaga de Luan, já que o camisa 14 voltou aos treinamentos com o elenco após sua passagem na seleção olímpica. Nestor também é uma opção provável. William e Shaylon correm por fora pela vaga da posição. A ala é disputada por Igor Vinicius e Rigoni, que jogou contra o 4 de Julho na posição.

