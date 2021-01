Sem público nos estádios, governo da Holanda aconselha torcedores a comemorarem gols sem gritar Em medida no combate à disseminação da Covid-19, torcedores recebem um guia de comportamento para acompanharem os jogos dentro de casa

Até que ponto pode chegar o autocontrole das pessoas na hora de comemorar um gol do time do coração? Na Holanda, os torcedores passaram a testar. Isso porque o governo do país europeu aconselhou a população a comemorar gols “sem gritar” ao assistir aos jogos em casa e, alternativamente, a fazer barulho com objetos ou colocar música alta.

Esta é uma das diretrizes divulgadas nesta quinta-feira no site do executivo, como forma de combater a disseminação do coronavírus. O documento diz ainda que o torcedor pode mostrar sua alegria “pulando, dançando” e “erguendo os copos respeitando a distância de segurança”.

Dentre outras recomendações do governo para os torcedores estão:

– o uso de recipientes individuais para petiscos para evitar pratos comuns, que apresentariam maior risco de contágio do coronavírus;

– nunca compartilhar latas ou copos com outras pessoas, marque os copos se necessário;

– cadeiras separadas por uma distância segura de um metro e meio.

As partidas de futebol na Holanda, como na maioria dos países europeus, estão sendo disputados com portões fechados. A hotelaria no país está fechada desde outubro do ano passado, e as lojas não essenciais desde dezembro.

A Assembleia da República também aprovou, nesta quinta-feira, um toque de recolher de 21h até 4h30, que entrará em vigor neste sábado. O Governo aconselhou aos cidadãos que, quando tiverem visitas em casa, receber no máximo um convidado.

