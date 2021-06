Sem provas, Keiko Fujimori denuncia ‘fraude planejada’ em eleição no Peru

Depois de ter sido ultrapassada pelo candidato de esquerda à presidência do Peru, Pedro Castillo (Peru Livre), a candidata Keiko Fujimori (Força Popular), filha do ex-ditador Alberto Fujimori, convocou uma coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (7), e denunciou, sem apresentar provas, uma suposta “fraude planejada e sistemática” no pleito.

“Refiro-me ao processo de contestação das atas, onde a maioria destas, sobretudo, tenta evitar que as atas com maior número de votos para o Força Popular sejam contabilizadas. Queremos mostrar tudo isso com o objetivo de que a vontade popular não se veja reduzida e de que o voto de cada um dos peruanos seja finalmente respeitado”, disse Keiko.

Com mais de 96% das urnas apuradas, de acordo com o jornal El País, Castillo tem 50,28% dos votos, contra 49,72% de Keiko. Pelo Twitter, o Peru Livre se manifestou contra as alegações de fraude da candidata da direita peruana.

“Rechaçamos as declarações da candidata da Força Popular, lembrando-lhe que o Peru Livre nunca recorreu à fraude eleitoral, pelo contrário, sempre foi vítima dela, e apesar de tudo soubemos enfrentar e vencer”, disso partido.

Rechazamos las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, recordándole que Perú Libre jamás recurrió al fraude electoral, por el contrario, siempre fue víctima de este, y pese a todo supimos enfrentar y vencer. — Perú Libre (@PERU_LIBRE1) June 8, 2021

Castillo também condenou as acusações sem provas de Keiko a respeito de supostas fraudes na apuração das eleições presidenciais no Peru.

“Devemos estar vigilantes para defender a democracia que se expressa em cada uma das votações, dentro e fora de nosso amado Peru. Não podemos descansar. Que esta vigília permita o renascimento de um novo país”, disse o candidato da esquerda.

Debemos estar atentos para defender la democracia que se expresa en cada uno de los votos, dentro y fuera de nuestro amado Perú. No podemos descansar. Que esta vigilia histórica permita el renacer de un nuevo país. #ADefenderElVoto pic.twitter.com/LOJvCsE1oL — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 8, 2021

