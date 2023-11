Sem pretensões na Série B, Botafogo e Ceará empatam em jogo movimentado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 19:22 Para compartilhar:

Mesmo sem pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará fizeram um jogo movimentado e empataram por 2 a 2 pela 35ª rodada. Jogando em casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo abriu o placar com Carlos Manuel, sofreu a virada com gols de Bissoli e Janderson, mas Diogo Silva decretou o empate.

Com o resultado, o time paulista aumentou sua sequência invicta para três jogos, pois vinha de duas vitórias seguidas. Com 47 pontos, está na zona intermediária, sem chances matemáticas de acesso ou rebaixamento.

O Ceará está com os mesmos 47 pontos e também está tranquilo nesta reta final. Entretanto, vive jejum como visitante, com a última vitória em 6 de junho, ou seja, há cinco meses. Desde então, foram seis empates e seis derrotas.

O Botafogo foi para o ataque e não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, após sobra na entrada da área, no lado direito, Carlos Manuel chutou de primeira e acertou o ângulo oposto para fazer um belo gol. Outra boa oportunidade foi com Toró, que cobrou falta com muito perigo. Depois, ele ainda fez boa jogada em velocidade e finalizou bem, mas Bruno Ferreira fez excelente defesa.

Quem marcou antes do intervalo, porém, foi o Ceará, aos 43 minutos. Chay recebeu na parte direita da área e deu lindo toque para a pequena área. A bola chegou até Bissoli, que chutou de primeira e deixou tudo igual.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo seguiu com boas jogadas ofensivas. Assustou quando Patrick Brey finalizou rasteiro, mas o goleiro espalmou. Mas novamente quem marcou foi o Ceará, desta vez com Janderson, que havia entrado pouco tempo antes. Em rápido contra-ataque, Bissoli carregou a bola na esquerda e tocou para Janderson, que chutou no alto para virar o placar aos 22 minutos.

Sem desistir da partida, o Botafogo igualou novamente o placar aos 32 minutos com uma bola parada. Após cobrança de escanteio, Diogo Silva subiu alto e cabeceou no canto do goleiro Bruno Ferreira. Na reta final, o time paulista exerceu pressão e quase marcou nos acréscimos com Lucas Dias desviando cruzamento de cabeça, mas a bola parou na trave.

No próximo sábado, às 17h, o Botafogo visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Depois encara Criciúma (fora) e Londrina (casa). Já o Ceará volta a campo no domingo (12), às 15h45, quando recebe o Mirassol na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os dois últimos jogos serão diante de Vila Nova (fora) e Juventude (casa).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 2 CEARÁ

BOTAFOGO – Matheus Albino; Lucas Dias, Diogo Silva e Marcio Silva; Thássio (Lucas Cardoso), Mantuan (Luiz Henrique), Carlos Manuel, Guilherme Madruga, Toró (Edson Carioca) e Patrick Brey (Luis Felipe); Osman (Edson Cariús). Técnico: Marcelo Chamusca.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor (Danilo Barcelos); Léo Santos, Jean Carlos e Chay (Pedro Lucas); Pedrinho (Janderson), Erick Pulga (Nicolas) e Bissoli (Ezequiel). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Carlos Manuel, aos 8, e Bissoli, aos 43 minutos do primeiro tempo; Janderson, aos 22, e Diogo Silva, aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Diogo Silva e Lucas Cardoso (Botafogo) e Jean Carlos (Ceará).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 1.448 torcedores.





LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

