Sem pontas titulares e Lucca, Fluminense busca alternativas por recuperação no Brasileirão Tricolor vem de três derrotas seguidas na competição e não terá Gabriel Teixeira e Caio Paulista disponíveis para enfrentar o Internacional fora de casa

O Fluminense vive o momento mais decisivo da temporada até aqui. Disputando as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe busca recuperação no Campeonato Brasileiro para não se complicar às vésperas do fim do primeiro turno. No entanto, os problemas físicos podem atrapalhar ainda mais. Sem os dois pontas titulares após lesão de Biel, o técnico Roger Machado ainda tenta encontrar alternativas. Para isso enfrenta o Internacional neste domingo, às 20h30, pela 16ª rodada, no Beira-Rio.

O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!. O Flu tenta se reerguer depois de três derrotas seguidas na competição para Grêmio, Palmeiras e América-MG. Nesse meio tempo, ainda eliminou Criciúma e Cerro Porteño (PAR) e empatou o jogo de ida da Libertadores com o Barcelona de Guayaquil (EQU). Apenas contra o time de Porto Alegre Roger conseguiu poupar alguns titulares. Diante da equipe mineira, ele já teve desfalques e precisou mudar.

Naquela ocasião, os escolhidos para as vagas de Luiz Henrique e Gabriel Teixeira foram Kayky e Lucca. O segundo, inclusive, está suspenso neste duelo no Beira-Rio após levar o terceiro cartão amarelo. Assim, as opções caso a ideia seja manter o mesmo esquema ficam Kayky e Matheus Martins para o lado. Luiz Henrique deve se manter na equipe pelo menos enquanto Caio Paulista não volta.

O camisa 70 está em transição após lesão na coxa direita e ainda tenta retornar a tempo de entrar em campo na quinta-feira para a volta contra o Barcelona, no Equador. A partida em Porto Alegre pode ser importante para que o treinador tricolor encontre uma solução caso também não tenha Caio, já que Biel não terá condições a tempo do jogo da Libertadores.

Quem ocupou o lugar de Biel quando ele sentiu, aos 14 do segundo tempo, foi Kayky e é provável que o jovem inicie atuando no ataque. Contratado na última semana, o meia-atacante colombiano Jhon Arias é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo até o fim de 2025. Ele só pode disputar a Libertadores caso o Fluminense chegue até as semifinais.

Roger Machado se vê com problemas para escalar o time justamente no momento em que precisa mais de seus jogadores. Com a sequência, os desfalques por lesão acabam sendo inevitáveis. Os mais escolhidos para entrar na ponta tem sido Kayky e Lucca. Matheus Martins e John Kennedy com menos frequência, além de Cazares, que já atuou no setor.

Vindo de três derrotas seguidas, o Fluminense está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos conquistados, seis atrás do Athletico-PR, que abre o G6. Vale lembrar que a equipe tem um jogo atrasado, diante do Juventude. São quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

