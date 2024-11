Sem polícia do Rio, assassinos de Marielle não seriam condenados, diz Cláudio Castro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2024 - 22:01 Para compartilhar:

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), chamou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro parte do mérito pela condenação dos assassinos de Marielle Franco. Ele deu a declaração depois de o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dizer que as autoridades locais não haviam conseguido resolver o caso e a Polícia Federal resolver. A condenação foi proferida nesta quinta-feira, 31.

“Só resolveu porque a polícia do Rio prendeu os assassinos e teve uma delação em virtude da prisão. Então, se conseguiu revolver, e hoje teve essa condenação, 78 anos de um, 59 anos de outro, é porque a Polícia Civil, no inquérito muito robusto, prendeu os assassinos. E aí um deles começou a fazer delação, o outro fez. E nós falávamos o tempo todo que esse caso só se resolveria com delação. E foi exatamente o que aconteceu”, declarou Castro.

O governador do Rio de Janeiro disse que não houve nada de mais na fala de Lewandowski. Segundo ele, o ministro só queria valorizar sua equipe. Lewandowski deu a declaração em uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e governadores para apresentar uma proposta sobre segurança pública. Castro falou a jornalistas depois do encontro, no Palácio do Planalto.