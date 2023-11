Sem pobreza não há vida religiosa, diz papa Francisco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 13 NOV (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira (13) que sem a pobreza não há vida religiosa.

O líder da Igreja Católica fez os comentários durante uma audiência no Vaticano com os participantes do 25º Capítulo Geral das Irmãs Escolásticas de Nossa Senhora.

“Sem a verdadeira pobreza, não há vida religiosa. A pobreza é o que protege a vida consagrada. E não é apenas uma virtude, é uma guardiã. Não se esqueça disso”, disse o religioso.

O Pontífice recordou que essa “base sólida” permitiu que as Irmãs Escolares de Notre Dame percorressem o mundo e testemunhassem o Evangelho, “tornando Cristo visível através de sua presença, cheia de fé, esperança e caridade”.

O argentino ainda convidou os participantes “a continuarem a ser testemunhas corajosas da solidariedade evangélica, num tempo em que muitos vivem a fragmentação e a desunião”. (ANSA).

