Sem peças, Caoa Chery vai parar produção de carros em Jacareí por 1 mês e meio

A Caoa Chery vai suspender temporariamente as atividades da fábrica de Jacareí (SP), onde monta utilitários esportivos e sedãs, por causa da falta de componentes eletrônicos que já há um ano vem comprometendo a produção da indústria automotiva.

A paralisação será iniciada em 12 de março, quando os funcionários da área produtiva terão os contratos suspensos, o chamado layoff, com duração de um mês e meio.

Em nota, a montadora informa que a medida tem como objetivo adequar os estoques de peças da unidade no interior paulista, cujo abastecimento foi comprometido por efeitos da variante Ômicron da covid-19. Comunica ainda que vai aproveitar o período de linhas inativas para adequar a fábrica à produção de novos modelos.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos da região, o layoff de cerca de 450 trabalhadores do setor produtivo da fábrica foi comunicado hoje, tendo como motivo a escassez global de chips. Uma assembleia dos operários para tratar do afastamento temporário dos operários está marcada para amanhã na entrada do primeiro turno. A reivindicação do sindicato é por um acordo com previsão de estabilidade de emprego durante e após o layoff.

