Sem Pato e Toró em último treino, Cuca faz mistério antes de jogo contra o Ceará

Em atividade realizada no CT da Barra Funda neste sábado, o São Paulo finalizou sua preparação para o jogo diante do Ceará, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque do treino são-paulino ficou por conta das ausências de Alexandre Pato e Toró. De fora de atividades recentes do clube tricolor, os atacantes preocupam o técnico Cuca para o confronto contra o time cearense.

Um dos heróis da vitória contra o líder Santos na última rodada, Pato já não havia treinado na última quarta-feira por conta de dores musculares. O São Paulo não especificou o local de incômodo do atacante, mas não o tratava como uma preocupação para a partida deste domingo. Everton é a opção mais provável caso o ex-jogador do Milan não possa ir a campo.

Já Toró teve um problema na parte posterior da coxa esquerda durante o treino de quarta e deixou o gramado do CT mais cedo ao lado do médico José Sanchez. Ainda não se sabe se a dupla terá condições de jogo.

A atividade deste sábado teve portões fechados para a imprensa. Cuca trabalhou com o elenco ao lado do preparador físico Pedro Campos. Apesar dos possíveis desfalques de Pato e Toró, o São Paulo poderá contar com dois reforços de peso na partida diante do Ceará. Daniel Alves e Juanfran foram regularizados nesta semana e ficam à disposição do treinador são-paulino para o compromisso deste domingo. Cuca, porém, faz mistério quanto ao time titular.

De todo modo, ele não poderá contar com Arboleda, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico com o Santos. O time ainda tem os seguintes pendurados: Everton, Raniel, Bruno Alves, Reinaldo, Igor Vinícius, Hudson, Igor Gomes e Hernanes. Este, aliás, é desfalque certo por conta de grave lesão na coxa direita.

Everton Felipe (tendinite no joelho esquerdo), Pablo (lesão no tornozelo direito) e Rojas (cirurgia no joelho direito) também devem ser vetados pelo departamento médico. Liziero, recuperado de entorse no tornozelo direito, pode ser novidade entre os relacionados.

O time provável para o jogo contra o Ceará deve ser: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton (Alexandre Pato) e Raniel.