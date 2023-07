Sem Parar: Preço médio de combustível em SP sobe com tributação, apesar de redução da Petrobras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 16:49 Compartilhe

O preço médio dos combustíveis em São Paulo aumentou após elevação da tributação, que ofuscou a redução anunciada pela Petrobras para o valor das refinarias. O preço médio da gasolina subiu 3,7% e do álcool, até 3,3%, segundo levantamento do Sem Parar.

A gasolina comum apresentou o maior aumento, com elevação de 3,7% no valor médio e o etanol aditivado teve a menor alteração, subindo 2,9%. O valor médio da gasolina aditivada subiu em 2,3%, de R$ 5,71 para R$ 5,84.

O valor médio do etanol aditivado comum subiu 2,9%, indo de R$ 4,15 para R$ 4,27; já o do etanol comum aumentou em 3,3%, de R$ 3,63 para R$ 3,75.

Após a volta dos tributos, o tíquete médio da transação de abastecimento com gasolina comum saltou 1,9%; de R$ 151, 11 para R$ 154,05; o tíquete médio de transações do etanol comum subiu 3,2%, de R$ 104,43 para R$ 107,80; e o tíquete médio do álcool aditivado teve uma variação de 1,4%, indo de R$ 119,97 para R$ 121,66. A gasolina aditivada, por sua vez, teve o menor impacto no tíquete médio, subindo 0,4%.

A pesquisa acompanhou a oscilação do preço médio do álcool e da gasolina na cidade São Paulo, entre 25 e 30 de junho (período pré-aumento) e entre 1 a 6 de julho (pós-aumento).

