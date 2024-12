Sem Parar: Etanol comum registra alta de 25,4% no acumulado de 2024 no Estado de SP

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo registraram variações significativas no acumulado de 2024, superando algumas projeções para a inflação no período. O etanol comum fechou o ano com a maior alta, de 25,4%, enquanto o aditivado apresentou aumento de 23%. Os dados são de um levantamento mensal do Sem Parar.

No caso da gasolina, a comum teve acréscimo de 8,5% nos preços ao longo de 2024 e a aditivada, por sua vez, de 12,5%. Na mesma análise, o diesel comum registrou alta de 5% e o aditivado, de 3%.

De acordo com o Sem Parar, a “flutuação do preço do petróleo no mercado internacional e os ajustes tributários internos” são alguns fatores que influenciaram os preços no Estado paulista.

Variação mensal

Entre novembro e dezembro, os preços dos combustíveis no Estado seguiram a tendência de instabilidade observada ao longo do ano, aponta o Sem Parar.

O etanol comum registrou alta mensal em dezembro de 1%, indo de R$ 3,93 para R$ 3,97, enquanto o aditivado subiu 1,8%, passando de R$ 4,41 para R$ 4,49.

Já a gasolina comum caiu 0,3%, com o preço reduzindo de R$ 5,88 para R$ 5,86 e a aditivada, por outro lado, aumentou em 0,5%, de R$ 6,45 para R$ 6,48.

Ainda na mesma base de comparação, o diesel teve acréscimo de 1,6% em ambas as variações: o valor do comum foi de R$ 6,01 para R$ 6,11; o preço do aditivado passou de R$ 6,25 para R$ 6,35.

Regiões Norte e Sul da cidade de São Paulo

O levantamento do Sem Parar também mostrou que a Zona Norte da cidade de São Paulo continuou sendo região com os preços de combustíveis mais competitivos. Neste mês, o etanol comum foi encontrado por R$ 3,89, e a gasolina aditivada a R$ 5,99.

Em contrapartida, a Zona Sul registrou os maiores preços: a gasolina aditivada, por exemplo, foi encontrada por R$ 6,73 e o diesel aditivado chegou a R$ 6,53. “Essas diferenças mostram que, dependendo da região, os consumidores podem encontrar variações de até R$ 0,74 no preço do litro dos combustíveis”, mostra o Sem Parar.