Sem Ozempic e Mounjaro: o emagrecimento saudável de Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube, de 24 anos, revelou para seus seguidores nas redes sociais o quanto já conseguiu emagrecer após o parto de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Ela contou que perdeu 15 quilos até o momento e que pretende continuar com seu novo estilo de vida para emagrecer ainda mais.

Viih Tube ainda deu mais detalhes sobre seu processo de emagrecimento ao celebrar que conseguiu entrar em um conjunto de alfaiataria que não usava desde antes de engravidar pela segunda vez. “Eu nem acredito que entrei nessa calça, nesse conjunto. É 40 essa calça e eu cheguei a usar 44 depois que pari o Ravi. Esse conjunto eu comprei antes de engravidar dele, foi na época pós-maternidade, pós engravidar pela primeira vez. Antes de engravidar do Ravi, eu cheguei até o 38”, disse ela.

A ex-BBB aproveitou para negar os rumores de que teria usado medicamentos injetáveis para emagrecer, afirmando que perdeu peso apenas com boa alimentação e exercício físico. “Eu vi muita gente falando: ‘Nossa, ela está emagrecendo, mas com certeza é Ozempic, Monjauro’. Gente, eu estou aqui realmente para influenciar pessoas que ou não têm condições financeiras ou não têm condições físicas”, disse.

Inclusive, ela relatou o efeito colateral que teve ao tentar usar esse tipo de medicamento. “Eu tentei usar Ozempic, mas vomitei demais. Parei no hospital de tanto que vomitava, com o estômago distendido, cheio de coisas. O efeito que eles causam é retardar o esvaziamento do estômago”, explicou.

Por fim, Viih Tube contou que seu emagrecimento aconteceu de forma natural e saudável, e que pretende perder peso aos poucos.

“É sim só com dieta e treino. E não pensem que é muito, porque não é. Está sendo bem lentamente, até porque eu quero que seja assim. Se fosse uma dieta maluca, eu emagreceria super rápido e minha barriga ficaria mais sanfona do que já está, e eu acabaria voltando a engordar. Eu quero que meu estilo de vida mude. Treinar aos poucos todos os dias, comer melhor todos os dias. Não pensem que 15 quilos é muito para um pós-parto, porque não é. Tem mulheres que, em um mês, perdem 10 ou 15 quilos muito rápido. Mas eu estou feliz com o meu resultado, quero que seja mais devagar, que seja uma mudança no meu estilo de vida”, completou.

Viih Tube é mãe de dois filhos: Lua, que tem 2 anos, e Ravi, que tem 5 meses. Ambos da relação com Eliezer.

Diversos famosos, nacionais e internacionais, têm aparecido cada vez mais magros e, com isso, acabam se tornando alvo de especulações sobre o uso de medicamentos inibidores de apetite. Esses remédios foram desenvolvidos para o tratamento da diabetes, mas passaram a ser indicados também para a obesidade, como o Ozempic e o Mounjaro.

À reportagem da IstoÉ Gente, o Dr. Valdecy Neto, médico especialista em nutrologia e emagrecimento, fala sobre o caso de Viih Tube e a importância de emagrecer de forma saudável, sem dietas malucas ou uso de medicamentos.

“É importante ressaltar que algumas mulheres, após a gestação, podem ganhar um pouco mais de peso e ter um pouco mais de dificuldade para perdê-lo. Portanto, para que esse processo de emagrecimento ocorra de maneira saudável, é primordial consultar um profissional, para que seja possível ajustar uma estratégia que permita um emagrecimento eficaz, seguro e que atenda às necessidades individuais. Da mesma forma, deve-se evitar aquelas dietas muito restritivas, pois, a longo prazo, não são tão saudáveis”, diz o profissional.

Segundo Valdecy Neto, algumas pessoas que utilizam medicamentos para perder peso podem apresentar mais efeitos colaterais, enquanto outras não. Por isso, é necessário avaliar, por exemplo, em consulta, se essa pessoa terá ou não a necessidade de utilizar medicação.

“É recomendado o acompanhamento com um profissional e a mudança de hábitos de vida e comportamentos, para que a pessoa consiga atingir um peso que seja saudável para ela. E, quando falamos em comportamento, devemos incluir a prática de atividade física, uma melhor qualidade do sono, maior ingestão de água e uma dieta saudável para esse processo de emagrecimento”, finaliza o médico.