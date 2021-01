Sem novos desfalques, Athletico-PR quer distância da degola e se aproximar do G6

O Athletico-PR faz seu primeiro compromisso em 2021 diante do Botafogo, nesta quarta-feira, às 19h15, no Engenhão, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro do técnico Paulo Autuori com o clube pelo qual iniciou a competição.

Sem suspensos, Autuori deve repetir a escalação da vitória diante do Vasco por 3 a 0, na rodada anterior. O Athletico-PR segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e com o volante Erick, que se recuperam de lesões e já haviam perdido as últimas partidas.

O clube divulgou a lista de relacionados com 22 jogadores para o confronto contra o Botafogo. O atacante Walter não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas o motivo da ausência não foi informado.

O time está na 11.ª posição do Brasileirão, com 34 pontos. A equipe busca, ao mesmo tempo, se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do G6. São seis pontos acima da degola e dez abaixo da zona de classificação para a Copa Libertadores.

