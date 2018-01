Sem novidades, elenco principal do Flamengo se apresenta e inicia pré-temporada

Os principais jogadores do Flamengo se apresentaram neste sábado e iniciaram a preparação para a temporada de 2018. A equipe estreia no Campeonato Carioca já nesta quarta-feira contra o Volta Redonda, mas terá em campo um time alternativo.

O atraso na apresentação do elenco principal se deveu à final da Copa Sul-Americana, disputada no dia 13 de dezembro e vencida pelo Independiente, da Argentina. O duelo atrasou as férias dos jogadores, que ganharam alguns dias a mais de folga em janeiro.

Como não anunciou oficialmente nenhum reforço, o Flamengo não tinha qualquer novidade entre os 26 jogadores que se apresentaram neste sábado. A única mudança estava na presença de Paulo César Carpegiani, que assumiu o comando do time no lugar do colombiano Reinaldo Rueda, novo técnico da seleção do Chile.

Se a apresentação teve a presença de atletas como Diego Alves, Juan, Diego e Éverton Ribeiro, além do contestado goleiro Alex Muralha, Guerrero se ausentou. O atacante peruano ainda cumpre suspensão por doping e não pode atuar nos próximos meses.

Confira a lista de jogadores que se apresentaram neste sábado:

Goleiros – Alex Muralha, César, Diego Alves e Thiago

Laterais – Pará, Rodinei, Trauco e Renê

Zagueiros – Réver, Juan, Rafael Vaz, Léo Duarte e Rhodolfo

Meias – Cuéllar, Diego, Éverton Ribeiro, Ederson, Romulo, Willian Arão e Lucas Paquetá

Atacantes – Everton, Felipe Vizeu, Geuvanio, Berrío, Lincoln e Vinicius Júnior