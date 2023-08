‘Sem noção’, diz MC Mirella ao rebater penetra que invadiu sua festa de aniversário

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 9:04 Compartilhe

MC Mirella comemorou seu aniversário de 25 anos com uma festa temática aos anos 2000 nesta quinta-feira, 24. Mas nem tudo foi motivo para festejar. A funkeira ficou revoltada ao ver a publicação de um rapaz que entrou de penetra no evento.

Além de ter entrado sem autorização, o rapaz criticou a segurança contratada pela cantora, detalhando supostos furox deixados para que ele entrasse no evento.

“Eu bem percebi que ele entrou de penetra, eu encarei várias vezes, não puxei pelo braço para não passar nervoso ou te constranger. Afinal, estou grávida”, explicou no Twitter.

Mirella também desmentiu a versão contada pelo desconhecido de que ele teria entrado na festa com uma pulseira pintada com giz de cera.

“Ele estava totalmente fora do tema e estava desacompanhado e perdido na festa, a festa não tinha pulseira era ingresso, e se você manobrou alguém para entrar… Parabéns pela mentira bem contada ou conversa fiada”, disparou a funkeira.

Em tom de deboche, Victor Fioretti compartilhou a foto que tirou com MC Mirella e ainda alertou a artista sobre ter mais cuidado com a segurança. “Linda festa, MC Mirella. Acho que seria bacana ter mais cuidado com a segurança da próxima vez. Entrei de penetra, com uma pulseira pintada de giz de cera, e a segurança nem ligou”, escreveu.

Bastante irritada como o episódio, MC Mirella rebateu as críticas do homem: “A festa tinha detectores e revista, então ‘perigo’ não teria, mas óbvio que sempre tem um sem noção, mas não posso perder meu brilho, simpatia e carisma com todos”.

