Sem Neymar, Tite convoca seleção para disputar amistosos

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) – O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta segunda-feira (12) a convocação dos jogadores que vão disputar os dois últimos amistosos contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.

Entre os 23 nomes favoritos a disputarem a Copa do Mundo da Rússia, 16 foram confirmados para os duelos. “As oportunidades surgem a cada atleta. Eu repito o que coerentemente tenho colocado, a lista final vai bater ali na frente. Todos os atletas continuam sendo avaliados”, explicou Tite.

Os atletas garantidos na Copa, segundo Tite, são os goleiros Alisson e Ederson, os laterais Daniel Alves e Marcelo, os zagueiros Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, os meio-campistas Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Fernandinho, Willian e Philippe Coutinho, e os atacantes Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

Já na lista de hoje, as novidades ficaram por conta do atacante William José, da Real Sociedad, do meio-campista Anderson Talisca, do Besiktass, e do goleiro Neto, do Valencia. Outros jogadores que vão retornar ao time são os zagueiros Rodrigo Caio e Pedro Geromel, o lateral Fagner, o volante Fred e os atacantes Taison e Douglas Costa. Na última semana, o ex-técnico do Corinthians chegou a adiar a convocação depois que Neymar sofreu uma lesão no quinto metatarso. O atacante do Paris Saint-Germain (PSG) ficou de fora das disputas. Esta é a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será anunciada em maio. Confira a lista de jogadores: GOLEIROS Alisson (Roma) Ederson (Manchester City) Neto (Valencia) LATERAIS Marcelo (Real Madrid) Daniel Alves (PSG) Filipe Luis (Atlético de Madrid) Fagner (Corinthians) ZAGUEIROS Marquinhos (PSG) Thiago Silva (PSG) Miranda (Inter de Milão) Pedro Geromel (Grêmio) Rodrigo Caio (São Paulo) MEIAS Casemiro (Real Madrid) Willian (Chelsea) Fernandinho (Manchester City) Fred (Shakhtar Donetsk) Anderson Talisca (Besiktas) Paulinho (Barcelona) Philippe Coutinho (Barcelona) Renato Augusto (Beijing Guoan) ATACANTES Gabriel Jesus (Manchester City) Roberto Firmino (Liverpool) Douglas Costa (Juventus) Taison (Shakhtar Donetsk) Willian José (Real Sociedad) (ANSA)