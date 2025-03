Sem Neymar, Santos ‘repaginado’ encara Vasco no Rio, em reencontro com Carille na volta à elite

O Santos marca a sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30, em São Januário, contra o Vasco, com três objetivos a cumprir de uma só vez. Colocar à prova a filosofia ofensiva do técnico português Pedro Caixinha, cravar o seu retorno à elite com um resultado positivo e vencer o confronto particular contra o ex-chefe Fábio Carille. Tudo isso, sem a ajuda de Neymar que, machucado, desfalca o time.

Revigorado pelo bom desempenho na fase eliminatória do Campeonato Paulista, quando só caiu nas semifinais diante do Corinthians, e amparado pela preparação intensa visando o Nacional, o Santos ganhou corpo com os reforços. No lugar do antigo estilo reativo, o conjunto santista tem como norte a filosofia ofensiva do treinador atual. O grande nome da companhia, porém, vai ficar de fora. A ausência de Neymar abre uma disputa no meio-campo e Caixinha aproveitou os treinos da semana para escolher um substituto.

Thaciano é quem tem mais chances de compor o setor pela versatilidade. Além da vocação para o ataque, ele também apresenta vitalidade para marcar e isso agrada o treinador, que exercitou a pressão pós-perda nos treinos da semana para recuperar o controle do jogo quando o adversário estiver com a bola.

Destaque nas atividades, o recém-chegado Álvaro Barreal pode ganhar uma vaga na equipe. Com dores no músculo adutor da perna direita, o venezuelano Soteldo foi vetado do jogo de estreia no Rio, contra o Vasco. Na contenção, mas com liberdade para sair padara o jogo, os volantes Gabriel Bontempo e João Schmidt são as escolhas mais prováveis.

À espera de um Vasco fortalecido por jogar em casa, a tendência é que o ataque tenha, além de Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares em São Januário. Bem avaliado no amistoso diante do Coritiba, Benjamín Rolheiser, outro nome pedido por Caixinha, pode ser uma boa opção para o decorrer do confronto.

Um dos líderes do time e pilar na conquista da Série B do Brasileiro, o zagueiro Gil comentou sobre o trabalho de Caixinha e importância da preparação para o jogo de estreia do Nacional. Além de elogiar qualidade dos treinos, ele focou a importância de um bom começo nesta volta à elite.

“Uma boa preparação é fundamental, pois o Campeonato Brasileiro fica mais competitivo a cada ano. É essencial conseguir pontos nas partidas fora de casa e temos bastante consciência de onde podemos chegar”, afirmou o zagueiro.

Por fim, o desafio de encarar Fábio Carille, agora no Vasco, também surge como uma atração para a partida no Rio. Campeão da Série B pelo Santos no ano passado, ele não conseguiu ganhar a simpatia da torcida mesmo conquistando o troféu com duas rodadas de antecedência. Vice-campeão paulista em 2024 no primeiro semestre do ano passado, e conhecedor de boa parte do elenco santista, o agora treinador vascaíno busca recuperar a equipe carioca no cenário nacional.

PRESSÃO E CASA CHEIA

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo, o Vasco tenta uma retomada no Nacional. E nada melhor do que um apoio extracampo. O clube anunciou que todos os ingressos para a partida deste domingo estão esgotados.

Carille usou o treinamento da semana para definir o time titular e também trabalhar jogadas ensaiadas. O treinador cobrou intensidade na marcação e também deu ênfase à bola parada, uma de suas armas para tentar surpreender o Santos em São Januário.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X SANTOS

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Santos – Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Thaciano; Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio (RJ).