Sem Neymar, PSG vence Nîmes por 3 a 0 em sua estreia na Ligue 1

O Paris Saint-Germain (2º), sem seu astro Neymar, que não foi escalado, derrotou neste domingo o Nîmes (19º) por 3 a 0 na última partida da primeira rodada da Ligue 1.

O uruguaio Edinson Cavani de pênalti (24), o craque francês Kylian Mbappé (57) e o argentino Ángel Di María (70) fizeram os gols do time da casa, mostrando que não sentiram muita falta do companheiro brasileiro.

A ausência de Neymar, até mesmo das tribunas, não impediu que os torcedores deixassem bem claro que ele não é mais querido no Parque dos Príncipes, inclusive com uma faixa onde se lia “Neymar, vai embora”, que contrastava com uma outra que dava as boas vindas ao diretor esportivo Leonardo ao clube.

A torcida parisiense chegou a cantar em uníssono “Neymar filho da p…” mostrando revolta com o jogador mais caro do mundo.

“É verdade que é uma estrela mas, com essa mentalidade, mais vale não manter um jogador assim”, se lamentou Benjamin, um membro da PSG Fan Club Normandie. “Quando vemos um jogador assim, que não se preocupa com a torcida, que não vem nos ver no final da partida, isso nos frustra, é desrespeitoso”.

Apesar do clima tenso, a vitória já coloca o PSG como líder ao lado do Lyon, vencedor na sexta-feira também por 3 a 0 na partida que abriu a temporada 2019/2020 do campeonato francês.

O Nimes se mostrou combativo em vários momentos da partida mas acabou cedendo e agora ocupa as últimas posições da tabela.

Mbappé comentou a ausência do atacante brasileiro. “Vamos tentar ser o mais competitivos possível. Não é a mesma equipe sem o Neymar”, admitiu ele após a partida. “Mas vamos seguir. Vamos tentar dar o melhor por nós e por todos os torcedores”, acrescentou o francês campeão do mundo.

O técnico alemão Thomas Tuchel se mostrou satisfeito: “Nunca é fácil começar a temporada. Fomos pacientes e tivemos intensidade na pressão, controlamos o contra-ataque. Foi uma atuação muito séria”.

– Mbappé, Cavani e Di María brilham –

Cavani foi o primeiro a iniciar as jogadas de perigo. Após uma consulta ao VAR, o árbitro viu um toque de mão na área do Nîmes e o uruguaio cobrou o pênalti para o fundo das redes do goleiro Paul Bernardoni (24).

Em meio à falta de sorte nas finalizações dos parisienses e um bom trabalho defensivo do time adversário, o placar permaneceu 1 a 0 até o intervalo.

O lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat penetrou na área e tocou para trás ao perceber a chegada de Mbappé, que soltou a bomba de pé esquerdo (57).

Com a defesa do Nîmes cansada, Tuchel colocou em campo Ángel Di María no lugar do espanhol Pablo Sarabia, uma das sensações da pré-temporada mas apagado em sua estreia no campeonato francês.

A entrada do argentino desmontou de vez a defesa dos visitantes. Assim que entrou em campo deu um bom passe a Mbappé, que tentou marcar mas a bola parou no goleiro (67).

Foi o próprio Di María quem marcou o terceiro. O PSG roubou a bola no campo do Nîmes por meio de sua forte pressão, e sobrou para Mbappé, que viu o argentino livre na área. Depois de dominar só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes e fazer 3 a 0.

– Lille vence Nantes –

Mais cedo, o Lille, que surpreendeu na última temporada ao terminar como vice-campeão da Ligue 1 francesa, começou sua nova campanha com o pé direito ao derrotar o Nantes por 2 a 1 com dois gols do recém-contratado nigeriano Victor Osimhen, no estádio Pierre-Mauroy.

Depois de perder para o Arsenal o atacante Nicolas Pépé, autor de 22 gols e 11 assistências na última temporada, o Lille deixou uma boa impressão, com um bela atuação de Osimhen, que marcou aos 19 e ampliou no segundo tempo (81).

“Me sinto muito bem, esperei muito por este momento desde que cheguei aqui. Era importante fazer uma boa estreia”, comentou o destaque da partida após o apito final.

Um gol contra do lateral Zeki Celik (51) após um chute do brasileiro Andrei Girotto havia empatado o jogo, mas a equipe comandada por Christophe Galtier fez valer sua superioridade.

— Resultados da 1ª rodada da Ligue 1:

– Sexta-feira:

Monaco – Lyon 0 – 3

– Sábado:

Olympique de Marselha – Reims 0 – 2

Brest – Toulouse 1 – 1

Angers – Bordeaux 3 – 1

Montpellier – Rennes 0 – 1

Dijon – Saint Etienne 1 – 2

Nice – Amiens 2 – 1

– Domingo:

Lille – Nantes 2 – 1

Strasbourg – Metz 1 – 1

PSG – Nîmes 3 – 0

