Sem Neymar, PSG vence com dificuldades o Nice pelo Francês

Sem o camisa 10 Neymar e seu companheiro de ataque, o argentino Di María, o PSG sofreu para vencer por 2 a 1 o Nice (13º), neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, assumindo provisoriamente a liderança da competição, três dias antes de viajar para a Espanha para enfrentar o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Jogando em casa e estreando o novo uniforme, a equipe parisiense abriu o placar através do meia Julian Draxler, no minuto 22 minutos, enquanto o também meia Rony Lopes empatou para os visitantes logo após o intervalo (50). Coube ao atacante italiano Moise Kean (76) dar a vitória ao atual campeão francês, que soma 54 pontos, empatado com o Lille (2º), que no domingo recebe o Brest (12º).

O time de Neymar poderia ter perdido a primeira posição neste sábado para o Lyon, mas o terceiro colocado acabou derrotado em casa por 2 a 1 pelo Montpellier (8º), e com isso segue com 52 pontos.

— Jogos e resultados das partidas da 25ª rodada do Campeonato Francês:

– Sábado:

PSG – Nice 2 – 1

Reims – Lens 1 – 1

Lyon – Montpellier 1 – 2

– Domingo:

(09h00) Monaco – Lorient

(11h00) Dijon – Nîmes

Angers – Nantes

Metz – Strasbourg

Rennes – Saint-Etienne

(13h00) Lille – Brest

(17h00) Bordeaux – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 25 17 3 5 57 15 42

2. Lille 54 24 16 6 2 42 15 27

3. Lyon 52 25 15 7 3 51 22 29

4. Monaco 48 24 15 3 6 50 35 15

5. Rennes 38 23 10 8 5 31 24 7

6. Lens 37 25 10 7 8 35 34 1

7. Metz 35 24 9 8 7 28 22 6

8. Montpellier 35 25 10 5 10 41 45 -4

9. Angers 34 24 10 4 10 29 37 -8

10. Olympique de Marselha 33 22 9 6 7 29 26 3

11. Bordeaux 32 24 9 5 10 27 29 -2

12. Brest 30 24 9 3 12 37 44 -7

13. Reims 29 25 7 8 10 31 33 -2

14. Nice 29 24 8 5 11 28 33 -5

15. Saint-Etienne 26 24 6 8 10 23 36 -13

16. Strasbourg 25 24 7 4 13 32 39 -7

17. Lorient 22 23 6 4 13 28 43 -15

18. Nantes 19 24 3 10 11 22 39 -17

19. Dijon 15 24 2 9 13 17 36 -19

20. Nîmes 15 23 4 3 16 20 51 -31

bds/pm/mcd/lca

Veja também