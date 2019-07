Sem Neymar, Paris Saint-Germain empata com Nuremberg em amistoso na Alemanha

Sem Neymar, que se reapresentou uma semana depois dos companheiros, o Paris Saint-Germain empatou neste sábado por 1 a 1 com o Nuremberg, time da segunda divisão alemã, em amistoso disputado no Max-Morlock-Stadion, casa do time da Alemanha.

O time francês saiu na frente do placar com um gol de cabeça marcado pelo meia espanhol Pablo Sarabia, aos 43 minutos do primeiro tempo, após linda jogada de Mbappé, que contou com uma “caneta” aplicada no marcador. Sarabia estava no Sevilla, da Espanha, e é um dos seis reforços que o PSG contratou nesta janela de transferências. Ele custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões) aos cofres do clube.

Na etapa final, o técnico Thomas Tuchel alterou todo o time – Mbappé foi um dos titulares que saíram – e o seus comandados, em sua maioria jovens jogadores, não mantiveram o ritmo do primeiro tempo. O Nuremberg se aproveitou da oscilação do rival francês e chegou ao gol de empate de pênalti, bem convertido por Valentini aos 26 minutos. Sem os principais astros, o PSG pouco fez e não houve mais gols.

O duelo contra o Nuremberg foi o segundo amistoso de pré-temporada do Paris Saint-Germain. Antes, os franceses haviam goleado o Dynamo Dresden, outro time da Alemanha, por 6 a 1. Agora, o elenco ruma para a China, onde fará uma turnê. O próximo adversário na pré-temporada será a Inter de Milão, no sábado. Há a possibilidade de Neymar, mesmo com o futuro incerto e o desejo de não permanecer, ser relacionado para o duelo.

OUTROS AMISTOSOS – Em outros jogos amistosos já encerrados neste sábado, o Monaco derrotou o Valencia por 1 a 0, com gol do sul-africano Lyle Foster, Bayer Leverkusen e Eibar empataram por 2 a 2 e, no duelo com o placar mais elástico, a Roma fez 10 a 1 no ASD Trastevere Calcio, modesto time italiano fundado em 2013. Em outro jogo repleto de gols, o Genoa derrotou o Lyon de virada por 4 a 3. Um dos três tentos do time francês saiu dos pés do volante brasileiro Thiago Mendes, recém-contratado.

O zagueiro Felipe também deixou sua marca no Atlético de Madrid, pelo qual foi contratado nesta pré-temporada junto ao Porto, de Portugal. O brasileiro, ex-jogador do Corinthians, entrou no segundo tempo e fez o gol que fechou o triunfo do time espanhol por 3 a 0 sobre o Numancia.