Sem Neymar, Mbappé e Cavani, Icardi pode ser titular do PSG contra o Real Madrid

Apesar da boa notícia da diminuição da suspensão de Neymar na Liga dos Campeões da Europa de três para dois jogos, o técnico do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel, terá problemas para escalar o time na estreia pela competição continental contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Além do brasileiro, o francês Kyllian Mbappé e o uruguaio Edinson Cavani estão lesionados, o que abre a possibilidade da entrada como titular do argentino Mauro Icardi, recém contratado junto à Inter de Milão.

A escolha de Tuchel por Icardi neste momento seria basicamente por falta de opções, pois o jogador, que chegou a entrar na vitória por 1 a 0 sobre o Strasbourg, no último sábado, pelo Campeonato Francês, ainda não está 100% fisicamente e parece sentir falta de ritmo de jogo. Outra opção é Eric Maxim Choupo-Moting, autor de três gols neste início de temporada.

“Respeito o Mauro (Icardi). Não sei em que estado físico ele está, nem quantos minutos poderá jogar. Pode ser uma opção que tenhamos que usar”, disse Tuchel em entrevista coletiva nesta terça-feira. “Nos faltam atacantes, todo mundo sabe, mas temos que encontrar soluções. Tenho confiança nos meus jogadores e estou convencido que teremos uma equipe forte em campo”.

Além de mudanças no ataque, Tuchel também prepara alterações no sistema defensivo. Kimpembe deve aparecer como titular na defesa, enquanto que o zagueiro Marquinhos pode ser escalado como volante, algo que não é novidade para o jogador brasileiro.

“Vamos tentar ter a posse de bola, é nossa característica, ser ativos. Não queremos ser passivos, que o Real Madrid tenha a bola porque são muito fortes. Quero que sejamos agressivos”, completou o treinador alemão.

A provável escalação do Paris Saint-Germain para o jogo contra o Real Madrid é: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Gueye, Marquinhos e Verratti; Sarabia, Di María e Icardi (Eric Maxim Choupo-Moting).