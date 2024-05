Sem Neymar, mas com Vini Jr e Endrick, Dorival divulga lista de convocados para Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Com a jovem promessa Endrick, os atacantes do Real Madrid Rodrygo e Vinicius Junior, e a revelação do Girona Savinho, o técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (10) a lista dos convocados para disputar a Copa América-2024.

A segunda convocação da Seleção sob o comando de Dorival é praticamente a mesma anunciada em março para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

A Copa América será realizada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho.

A principal novidade é a inclusão do atacante Evanilson, do Porto, enquanto ficaram de fora estrelas que disputaram os últimos grandes torneios pelo Brasil, como Thiago Silva e Casemiro. O atacante Neymar, lesionado, também está fora.

Dorival Júnior disse que ele foi convocado para suprir a ausência do atacante Richarlison, do Tottenham, que sofreu uma lesão na manhã desta sexta-feira.

– Aposta nos jovens –

O treinador continua apostando na juventude no seu processo de renovação da Seleção, e convocou 11 jogadores com até 25 anos de idade, enquanto apenas três selecionados têm mais de 30 anos: o goleiro Alisson (31) e os laterais Danilo (32) e Wendell (30).

O jovem atacante do Palmeiras Endrick, de 17 anos e já acertado com o Real Madrid, e o atacante do Girona Savinho, de 19 anos, são os rostos mais visíveis da nova geração brasileira, na qual também se destacam o zagueiro do Paris Saint-Germain Lucas Beraldo (20 anos) e o lateral do Girona, Yan Couto (21).

Apesar do pouco tempo no comando da equipe, Dorival garantiu que espera que os convocados assimilem rapidamente suas propostas.

“Temos uma competição que demanda um longo tempo juntos. Essa equipe vai ter condição de adquirir tudo que imaginamos que possa vir a acontecer. Espero que essa resposta aconteça em campo”, disse o treinador.

Os convocados que jogam na Europa vão se apresentar à Seleção Brasileira no dia 30 de maio, com exceção dos que vão disputar a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, além dos que estão jogando o Campeonato Brasileiro.

O Brasil está no Grupo D da Copa América, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica.

Antes da estreia no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, a Seleção fará dois amistosos, contra México e Estados Unidos.

— Lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa América-2024:

– Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City-ING)

– Defensores: Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto-POR), Beraldo (PSG-FRA), Militão (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) e Marquinhos (PSG-FRA)

– Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), João Gomes (Wolverhapton-ING) e Lucas Paquetá (West Ham-ING)

– Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto-POR), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Rafinha (Barcelona-ESP), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Vinicius Jr (Real Madrid-ESP) e Savinho (Girona-ESP).

