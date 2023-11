Sem Neymar, Diniz tenta mudanças no ataque e deixa Richarlison de fora pela 1ª vez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 16:13 Para compartilhar:

Fã declarado do futebol de Neymar, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o jogador para os jogos diante de Colômbia e Argentina – o craque recebeu alta no fim de semana após cirurgia no joelho esquerdo e voltará aos gramados apenas no ano que vem. Nesta segunda-feira, o treinador revelou que deverá ficar com Rodrygo, do Real Madrid, a função que vinha sendo desempenhada por Neymar. Na dúvida, porém, Diniz tratou de convocar três novos jogadores para o ataque, todos de movimentação. E deixou de fora Richarlison pela primeira vez.

“Ficar sem o Neymar é sempre um prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol como um todo. Eu já falei mais de uma vez: trata-se de um gênio do futebol, um dos grandes jogadores da história”, considerou Fernando Diniz, logo após anunciar a lista de convocados para os jogos válidos pela 5ª e 6ª rodadas das Eliminatórias.

Ele admitiu que pensa em escalar Rodrygo na vaga de Neymar, abrindo assim uma nova vaga no trio mais ofensivo. “O Rodrygo é de fato uma possibilidade (de substituição), porque se você reparar a maneira como ele joga, mais do lado, tem aproximação com o Neymar. É uma possibilidade, mas não tem nada definido”, sustentou o técnico.

Além de Rodrygo, a seleção terá à disposição Vinicius Jr, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Raphinha e três novidades: Endrick, Paulinho e João Pedro. Em compensação, um dos titulares da última Copa do Mundo e dos primeiros jogos com Diniz, Richarlison, nem sequer foi chamado.

“Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos (anteriores, pelas Eliminatórias). Ele não jogou mal a primeira perna, contra a Bolívia… É que a seleção é uma seleção, ele concorre com outros jogadores. Neste momento, decidi convocar outros”, explicou Diniz.

Para o treinador interino da seleção, os nomes não indicam necessariamente uma intenção de mudar o esquema de jogo. “Eu acho que mais do que o sistema, a gente tem que tentar ser justo e olhar pra tudo o que está acontecendo. Acredito que esses jogadores que convoquei são os que, para este momento, têm mais condições de entregar aquilo que estou esperando”, avaliou Diniz.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias