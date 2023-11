Sem Neymar, Bruna Biancardi leva Mavie à praia pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 23:53 Para compartilhar:

Bruna Biancardi levou Mavie para ver o mar nesta quinta-feira, 16. Sem a presença de Neymar Jr., pai da pequena, a influenciadora apresentou o mar à filha nascida no último 6 de outubro.

“Primeira vez na praia”, escreveu, na legenda da publicação. Nas fotos, as duas aparecem em um cenário paradisíaco não especificado por Biancardi.

Confira:

Recentemente, Thiago Sodré, do “Correio Braziliense”, afirmou que a influenciadora e o atacante do Al-Hilal não estão mais juntos. Segundo o colunista, o suposto ex-casal teria terminado o relacionamento em setembro, antes do nascimento da filha, quando o craque foi flagrado com duas mulheres em uma balada na Espanha.

Bruna e Neymar estariam mantendo as aparências até a completa recuperação pós-parto dela e de Mavie, que supostamente nasceu prematura.

