Sem Milei, foto oficial dos líderes do G20 é tirada no Rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 14:07 Para compartilhar:

Os líderes mundiais que participaram da Cúpula do G20 posaram para a foto oficial do evento nesta terça-feira, 19, no Rio de Janeiro. O registro, porém, chama atenção pela ausência do presidente da Argentina, Javier Milei, além da mexicana Claudia Sheinbaum, do britânico Keir Starmer e do russo Sergey Lavrov.

Um outro retrato já havia sido feito no dia anterior, mas três autoridades ficaram de fora – o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros-ministros do Canadá e da Itália, Justin Trudeau e Giorgia Meloni, respectivamente. Na ocasião, os dirigentes se reuniram para a fotografia oficial da Aliança contra a Fome e a Pobreza, e Milei participou do registro.

A imagem oficial conta com o presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) no centro, como anfitrião, e os demais líderes distribuídos pelo palco.