Sem Messi e Suárez, Barça goleia com brilho de Griezmann no Espanhol

Depois de uma estreia decepcionante no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a campo neste domingo para a disputa da segunda rodada. E, sem poder contar com Lionel Messi e Luis Suárez, a torcida temia por um novo tropeço, justamente na primeira partida da equipe no Camp Nou. A decepção, contudo, deu lugar a um show de gols, protagonizado por Antoine Griezmann, na vitória por 5 a 2 sobre o Betis.

Principal reforço da equipe catalã para a temporada, o atacante francês marcou seus primeiros gols com a camisa da sua nova equipe. Ele empatou a partida aos 41 minutos de jogo e voltou à carga aos 5 da segunda etapa. Carles Pérez, aos 11, Jordi Alba, aos 15, e Vidal, aos 32, decretaram a vitória dos anfitriões.

O Betis chegou a sair na frente no marcador, logo aos 15 minutos de jogo, com Fekir, mas não resistiu à pressão do ataque do Barça, formado por Griezmann, Pérez e pelo brasileiro Rafinha. Na segunda etapa, Loren Moron descontou aos 34, insuficiente para estimular uma reação dos visitantes.

Com o resultado, o time catalão compensou em parte a derrota para o Athletic Bilbao por 1 a 0, fora de casa, logo na abertura do campeonato. Naquele jogo, o time também contou com o baixa de Messi.

Mais cedo, o Atlético de Madrid, ex-time de Griezmann, venceu mais uma e manteve o 100% de aproveitamento até agora no campeonato. Longe de casa, a equipe da capital venceu o Leganés por 1 a 0, mesmo placar do seu jogo de estreia. Vitolo marcou o gol da partida, aos 26 minutos da etapa final.

Em outras duas partidas da segunda rodada do Espanhol, a Real Sociedad ganhou do Mallorca por 1 a 0, fora de casa. Odegaard balançou as redes na reta final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, para assegurar ao seu time à primeira vitória na competição.

Já Alavés e Espanyol não saíram do empate sem gols na casa do primeiro. O Alavés vencera na abertura, enquanto o Espanyol perdeu para o Sevilla na primeira rodada.