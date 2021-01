Sem Messi, Barcelona encara o Elche pelo Campeonato Espanhol Craque está suspenso, após ter sido expulso na final da Supercopa e desfalca os Culés

Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo neste domingo, contra o Elche, às 12h15, fora de casa. A equipe catalã atravessa uma sequência de três vitórias seguidas na competição.

Para o confronto, Ronald Koeman não poderá contar com Lionel Messi, que está suspenso após ter sido expulso na partida contra o Athletic Bilbao, na final da Supercopa da Espanha. Além do craque, o Barcelona também terá os desfalques de Coutinho, Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto.

– Sabemos que temos um calendário apertado com muitos jogos e fizemos três jogos seguidos com prorrogação. Fizemos muitas viagens e graças a Deus jogamos à tarde. Vamos colocar uma equipe com vivacidade, com uma mentalidade forte, para tentar ganhar o jogo – disse Koeman em coletiva.

Já o Elche, precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. O clube também alguns problemas de lesão no elenco e não poderá contar com Dani Calvo, Guido Carrillo, Fidel, Luismi e Mfulu.

FICHA TÉCNICA

Elche x Barcelona

Campeonato Espanhol – 20ª rodada

Data e horário: 24/01/2021, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martinez Valero

Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Elche: Badia, Fernández, Barragán, Gonzalo, Josema e Mojica; Rigoni, Carmona, Guti e Milla; Boyé.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri (Pjanic); Griezmann, Dembélé e Braithwaite.

