Sem Messi, Argentina confirma favoritismo e derrota o Peru com brilho de Lautaro Martínez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 23:13 Para compartilhar:

Já classificada às quartas de final da Copa América, a seleção argentina confirmou o favoritismo e derrotou o Peru neste sábado, por 2 a 0, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento. A atual campeã do mundo não contou com Lionel Messi, poupado por causa de dores, além de outros jogadores importantes, como Romero, De Paul e Mac Allister. Mas o combinado albiceleste não precisou fazer muita força para vencer o fraco time peruano. Lautaro Martínez, com dois gols no segundo tempo, garantiu a vitória aos argentinos.

Com o resultado, a Argentina chegou aos 9 pontos e garantiu o primeiro lugar do Grupo A e deve enfrentar Equador ou México no mata-mata. O adversário dos argentinos será conhecido neste domingo.

Apesar de ir a campo com uma equipe consideravelmente modificada, a Argentina controlou a partida desde os primeiros minutos, com o Peru mal vendo a cor da bola. O time de Lionel Scaloni, que estava suspenso e viu o jogo das tribunas, teve liberdade para ficar trocando passes na entrada da área, abusando do tradicional “toco y me voy” para acelerar as jogadas, e conseguindo faltas perigosas. Em grande chance, Leandro Paredes quase abriu o placar em tiro livre pela esquerda, obrigando Gallese a fazer grande defesa.

A Argentina encontrou dificuldades para furar o bloqueio peruano e transformar a ampla posse de bola em finalizações. Alejandro Garnacho, atacante de 19 anos do Manchester United, foi bastante procurado pelos companheiros, mas quase sempre estava marcado por dois ou mais jogadores adversários. A ausência de Messi fez Ángel Di Maria, outro medalhão do time argentino, recuar ao meio-campo para tentar dar mais criatividade à atual campeã do mundo, mas sem muita efetividade.

Do lado do Peru, os olhos estavam voltados ao veterano Paolo Guerrero, ex-Corinthians, Inter e Flamengo, mas o centroavante de 40 anos teve poucas chances de mostrar que ainda pode fazer a diferença. Isso porque a seleção peruana encontrou dificuldade em trocar mais de três passes e foi facilmente neutralizada nos contra-ataques.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Lautaro Martínez recebeu ótimo passe de Di Maria e deu um toque sutil para encobrir o goleiro e abrir o placar. Com a vantagem no marcador, a Argentina teve a tranquilidade de continuar rodando a bola para buscar o segundo gol. Antes mesmo dos 10 minutos, Tagliafico fez o segundo após cobrança de escanteio, mas o árbitro marcou falta.

Precisando do resultado para continuar sonhando com a classificação, o Peru até tentou se lançar ao ataque, mas a disparidade técnica entre as equipes impediu os peruanos de serem mais incisivos. Ao encontrar espaços, a seleção argentina criou boas oportunidades e teve um pênalti a seu favor aos 25. Paredes bateu com força, mas acertou a trave.

Messi, que animou os torcedores ao aparecer no telão do estádio, continuou o restante da partida no banco de reservas e viu Scaloni dar oportunidade a outros jogadores do plantel argentino que ainda não haviam entrado em campo na Copa América. Aos 40, Lautaro Martínez aproveitou a falha da defesa adversária para novamente marcar com uma linda cavadinha e dar números finais à partida.

ESTREANTE CANADÁ SEGURA O CHILE E AVANÇA

Estreante na Copa América, o Canadá também está classificado às quartas de final da Copa América. O time canadense empatou sem gols com o Chile, em jogo movimentado no confronto direto pela vaga no mata-mata. Os chilenos tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo e viram o adversário criar as melhores chances, chegando a balançar as redes nos minutos finais, mas a arbitragem invalidou o gol.

O resultado fez o Canadá chegar aos 4 pontos e avançar na segunda colocação do Grupo A. O Chile, com apenas dois, ficou em terceiro e deu adeus à competição. Na lanterna, o Peru somou apenas um ponto e também está eliminado.