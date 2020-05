Sem máscaras, Bolsonaro e presidentes de Vasco e Flamengo se reúnem em Brasília

Em um encontro com os representantes de Vasco e Flamengo, o presidente Jair Bolsonaro tentou convencer os clubes a treinarem em Brasília em meio à pandemia de Covid-19. Contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a reunião teve aglomerações e a falta do uso de máscaras de proteção.

O presidente Alexandre Campello foi o representante do Vasco. Representando o Flamengo, o presidente Randolfo Landim, o chefe do departamento médico Márcio Tannure e o diretor Alexander Santos. Vale lembrar que, tanto Campello quanto Tannure são médicos.

A iniciativa do encontro foi para tentar levar os clubes cariocas para treinar no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Caso optem por treinar fora do Rio de Janeiro, os clubes não vão precisar da autorização da administração municipal.

Além dos citados, participaram da reunião o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB.