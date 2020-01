Sem Marinho, Santos enfrenta o Guarani em busca da 1ª vitória no Paulistão

Sem dois de seus principais jogadores, Marinho e Soteldo, o Santos vai a Campinas enfrentar o Guarani em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, às 20 horas desta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada. Na estreia, o time alvinegro empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

Ainda se ambientando ao futebol brasileiro, o técnico Jesualdo Ferreira já tem problemas para escalar o Santos neste início de temporada. O maior deles é o desfalque de Marinho, fora de quatro a seis semanas por conta de uma fratura no pé esquerdo, constatada na véspera da partida.

Soteldo está com a seleção sub-23 da Venezuela na disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia. Assim, caberá ao uruguaio Carlos Sánchez a missão de liderar a equipe em campo. Lucas Veríssimo é outro jogador que desfalca a equipe neste começo de ano por lesão.

A julgar pela estreia, o trabalho de Jesualdo será árduo no Santos. O treinador português pensa o futebol de uma maneira oposta à de seu antecessor, o argentino Jorge Sampaoli. Logo, deve levar um tempo para que seu modelo de jogo seja implementado.

“As metodologias de trabalho são iguais, mas cada um tem seu estilo. Sampaoli tem estilo mais ofensivo, mas Jesualdo tem aquela linha europeia. Tivemos 15 dias e estamos tentando assimilar tudo”, diz o goleiro Everson.

É provável que o substituto de Marinho seja Derlis González, que já havia entrado no primeiro jogo. Se o paraguaio for escalado, será mantido o esquema 4-3-3, com dois pontas e um centroavante.

Jesualdo também tem como opções Arthur Gomes, Lucas Venuto e Tailson, jogadores de velocidade, que têm características parecidas com as de Marinho. Kaio Jorge, que atua pela ponta esquerda, ainda é dúvida. Se não jogar, é provável que Raniel ganha uma oportunidade como titular, o que alteraria o esquema para o 4-4-2. Certo é que no comando de ataque estará Eduardo Sasha, vice-artilheiro do Santos em 2019.

Do outro lado, o Santos terá pela frente um rival que estreou bem no campeonato, uma goleada de 4 a 0 sobre a Inter de Limeira. E, desta vez, terá o apoio da torcida no Brinco de Ouro da Princesa. O time de Campinas integra o Grupo D, ao lado de Corinthians, Ferroviária e Red Bull Bragantino.

Tudo indica que o técnico Thiago Carpini vai manter o mesmo time da estreia, mas o treinador deixou no ar a possibilidade de fazer uma mudança. Ela seria no ataque, com a entrada de Bruno Sávio no lugar de Rafael Costa.

“Não sou de ficar mudando, gosto de dar uma sequência, mas vamos testar alguma alternativa para poder surpreender. A gente vai avaliar. Pode ser que tenhamos alguma mudança”, despistou o treinador, que fechou o treinamento de sábado.