Sem margem para erros, Botafogo estreia da Taça Rio diante do Boavista

O Botafogo quer apagar da memória de seu torcedor a campanha irregular na Taça Guanabara, com três vitórias e três derrotas, e a precoce eliminação, antes da disputa das semifinais, com um desempenho muito melhor na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O primeiro passo será dado neste domingo, às 19 horas, no Engenhão.

Como o regulamento do segundo turno é diferente, as equipes se enfrentam dentro do grupo e, portanto, são disputados apenas cinco jogos para se definir os classificados para as semifinais. Nenhum erro será tolerado.

Há 16 dias no comando da equipe, o técnico Paulo Autuori ainda busca implementar sua forma de jogar. Ele sabe que tem pouco tempo e exige cooperação por parte dos jogadores. “O Botafogo tem história e eles precisam ter criatividade e coragem para realizar as jogadas e conquistar as vitórias necessárias”, disse o treinador, que confirmou apenas a escalação de Ruan Renato.

Quem deve ficar de fora da partida é Pedro Raul, por causa de uma lesão na coxa esquerda. “Sentei com ele e com o departamento médico e disse que era um jogador muito importante. Por isso fizemos um sacrifício contra o Náutico. Depois, veríamos um tempo maior para recuperar. Definimos isso. Se tiver que ficar fora desse jogo, vai ficar. Foi pré-determinado”, disse Autuori.

O Boavista vem embalado pela bela campanha na Taça Guanabara, quando terminou em primeiro lugar na fase de classificação, com os mesmos 13 pontos do Flamengo, mas com saldo de gols melhor (6 a 5). O time do técnico Paulo Bonamigo só foi superado pelos rubro-negros na decisão, de virada, por 2 a 1.