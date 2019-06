Sem Mané, Senegal vence Tanzânia na estreia na Copa Africana de Nações

A seleção de Senegal reforçou seu status de uma das candidatas a faturar o título da Copa Africana de Nações ao iniciar a sua campanha no torneio disputado no Egito com uma vitória sobre a Tanzânia por 2 a 0, neste domingo, em duelo realizado na cidade do Caio.

Senegal não pôde contar com o atacante Sadio Mané, suspenso, que não pareceu fazer falta para a seleção melhor colocada do continente no ranking da Fifa, até pelo adversário ser a segunda pior equipe posicionada na mesma lista entre os participantes desta edição da Copa Africana de Nações.

A partida teve um gol marcado em cada tempo, com Keita Baldé abrindo o placar aos 28 minutos da etapa inicial. Já Krépin Diatta definiu o triunfo de Senegal aos 19 minutos do segundo tempo.

Também pelo Grupo C e no Cairo, a Argélia definiu a sua vitória sobre o Quênia por 2 a 0, com os gols saindo na primeira etapa. Eles foram marcados por Baghdad Bounedjah, aos 34, em cobrança de pênalti, e Riyad Mahrez, aos 43 minutos.

A segunda rodada da chave vai ser disputada na quinta-feira com os duelos Senegal x Argélia e Quênia x Tanzânia, ambos no Cairo.

No outro jogo deste domingo pela Copa Africana, Marrocos abriu o Grupo D com o triunfo por 1 a 0 sobre a Namíbia, no Cairo, definido com o gol contra de Itamunua Keimune aos 44 minutos do segundo tempo.

A primeira rodada da chave vai ser completada na segunda-feira com a partida Costa do Marfim x África do Sul. O dia também terá a abertura do Grupo E com os confrontos Tunísia x Angola e Mali x Mauritânia, ambos em Suez.