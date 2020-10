Sem Mancini, Atlético-GO tem auxiliar no comando e mudanças no time em Santos

Ainda sem definir um nome para substituir Vagner Mancini, agora no Corinthians, o Atlético Goianiense terá Eduardo Souza na partida frente ao Santos nesta quarta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro. O treinador interino surpreendeu ao prometer que vai colocar em campo uma equipe totalmente modificada daquela que vinha sendo escalada pelo ex-comandante.

O treinador poderá contar com o zagueiro Gilvan, que cumpriu suspensão na última rodada, mas não terá o volante Edson, negociado com o futebol da Arábia Saudita. Oliveira treinou no setor. Já Willian Maranhão aparece como opção. Eduardo Souza indicou outras disputas, principalmente do meio de campo para o ataque.

Chico briga por posição com Matheus Vargas. Na frente, a disputa ficou por conta de Gustavo Ferrareis e Matheuzinho. Mas o centroavante Zé Roberto deverá ser escalado mais centralizado, como último homem de ataque.

Na comissão fixa do clube, Eduardo Souza tem total confiança da diretoria atleticana. O presidente Adson Batista afirmou que a agremiação terá muita calma antes de definir o nome do seu novo treinador, fato que poderá fazer com que o auxiliar tenha uma sequência no comando.

Após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vitória, ao derrotar o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, o Atlético tem 18 pontos, na 12ª colocação, ainda próximo da zona de rebaixamento.

