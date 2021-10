Sem maiores problemas, Avaí deve manter base da equipe para encarar o Cruzeiro Além de não ter questões mais complexas de lesões, o técnico Claudinei Oliveira ainda terá dois retornos de suspensão por cartões amarelos

Em uma temporada com jogos ocorrendo em intervalos ainda menores de tempo, contar com grande parte do plantel se torna mais um privilégio do que regra. E é justamente nesta situação que se encontra o Avaí.

Pensando no compromisso da próxima sexta-feira (22) onde o Leão da Ressacada irá receber o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), o técnico Claudinei Oliveira não acumula ausências relacionadas a lesões graves ou mesmo suspensões, pelo contrário.

Na comparação feita com as alternativas que possuia para o último jogo onde perdeu fora de casa para o Confiança, o time Azzurra tem duas voltas, ambas por punição automática em função do terceiro cartão amarelo: os meio-campistas Bruno Silva e Wesley Soares.

No caso de Bruno, a tendência é que ele retome sua titularidade na trinca habitual formada por ele, Lourenço e Jean Cléber com Wesley sendo alternativa para uma mudança de cenário durante o confronto que será disputado na cidade de Florianópolis.

Além de defender a sua posição em si dentro do G4 da Série B, o Avaí entrará em campo diante da equipe mineira para sustentar um longo tabu. Isso porque a última vez que os avaianos foram derrotados pelo Cruzeiro foi em agosto de 2011, pela Série A do Brasileirão, com um elástico 5 a 0.

