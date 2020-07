Sem Luxemburgo, Ramires avalia as atividades do Palmeiras na Academia Elenco do Palmeiras vem trabalhando coletivamente no centro de treinamento desde 1 de julho, mas passou a última semana sem o técnico, que testou positivo para coronavírus

Mesmo sem previsão de retorno dos jogos, o Palmeiras segue treinando na Academia de Futebol desde 1 de julho, com a autorização do Governo de São Paulo, mas sem o técnico Vanderlei Luxemburgo, que testou positivo para coronavírus e está isolado desde o dia 3. O volante Ramires comentou o que vem sendo realizado nessas atividades na ausência do “professor”.

– No treino (de quinta), a gente teve um joguinho aí, tudo para acrescentar no trabalho que já estávamos fazendo. Fizemos alguns trabalhos na parte da defesa, uns com a parte do ataque. Estamos sem o professor (Luxemburgo), mas toda a comissão dele está aqui – iniciou o jogador, à TV Palmeiras.

– A gente está procurando fazer tudo o que o Maurício (Copertino, auxiliar de Luxemburgo) está pedindo na ausência do professor, torcendo para ele voltar o mais rápido também para que a gente possa dar sequência no trabalho que está sendo realizado – completou o meio-campista.

A previsão de retorno de Luxemburgo é, ao menos, de uma semana antes do retorno do Paulistão, marcado para 22 de julho. Assintomático, ele, que tem 68 anos e faz parte do grupo de risco, está em sua casa de repouso, mas participa da avaliação das atividades que são passadas por Copertino.

Faltam apenas duas partidas para o final da primeira fase do Campeonato Paulista, e o Palmeiras tem partidas diante de Corinthians, como visitante, e Água Santa, como mandante. O Verdão ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 19 pontos acumulados em dez rodadas.

