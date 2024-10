Sem Lula e com Dirceu, Boulos e Marta fazem caminhada na Paulista no último dia de campanha antes do segundo turno

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 26/10/2024 - 13:16 Para compartilhar:

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, realizou neste sábado, 26, o último ato de campanha das eleições deste ano com uma caminhada na Avenida Paulista. Sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Boulos recebeu o apoio da ala histórica do PT e de membros do governo para impulsionar sua candidatura.

+ Prefeitos se elegem após virada entre turnos em apenas 17% das eleições em capitais

+ A missão de Boulos: apenas Haddad virou entre turnos em SP

Ao lado de sua vice, Marta Suplicy, Boulos subiu em um carro ao lado de José Dirceu e de ministros como Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente). Outros nomes históricos, como a ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), também marcaram presença.

Em conversa com jornalistas, Boulos manteve a expectativa de uma virada sobre Ricardo Nunes (MDB) nas urnas deste domingo, 27. As pesquisas de opinião indicam que o psolista terá uma missão difícil para reverter o cenário, já que está, no mínimo, nove pontos percentuais atrás do emedebista.

“A rua está mostrando. A maior parte da população de São Paulo quer mudança. O que eu senti é que as pessoas querem mudança, mas havia uma insegurança, medo, até por tantas mentiras que falaram sobre mim”, afirmou.

“Acredito que, nesta reta final, as pessoas ficaram mais tranquilas. Puderam se preparar para votar amanhã de alma mais leve”, concluiu o deputado.

Boulos não comentou a ausência de Lula na agenda. O petista havia confirmado presença há duas semanas, mas cancelou após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada no último sábado, 19. Lula não deve votar neste domingo e permanecerá em repouso na residência oficial da Presidência da República.

Diferentemente do primeiro turno, Lula havia prometido maior participação na campanha de Boulos na segunda etapa da eleição municipal. No entanto, além do acidente doméstico, as fortes chuvas que atingiram regiões da capital paulista prejudicaram as caminhadas do presidente com Boulos nas zonas sul e leste da cidade.