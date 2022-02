Sem Luan, São Paulo tem ‘disputa’ pela posição de volante no time titular Rogério Ceni intercalou Gabriel e Rodrigo Nestor nos três primeiros jogos da temporada, sendo que o jovem revelado na base foi titular em duas partidas

O São Paulo vem vivendo uma ‘disputa’ pela titularidade na posição de primeiro volante da equipe neste começo de temporada. Sem Luan, lesionado, Gabriel e Rodrigo Nestor foram escalados na posição nos três primeiros jogos do Campeonato Paulista.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!



O uruguaio foi escolhido para o primeiro jogo da temporada, diante do Guarani, em que o São Paulo foi derrotado por 2 a 1. Na ocasião, Gabriel foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Rodrigo Nestor entrou no seu lugar em Campinas, já mostrando a tendência de ‘disputa’ da dupla. Nestor, inclusive, cometeu a falta do segundo gol do Bugre.

Já no empate sem gols contra o Ituano, Rogério Ceni escalou Nestor entre os titulares. O camisa 25 foi substituído aos 33 do segundo tempo, mas quem entrou em seu lugar foi Pablo, volante e capitão do São Paulo na Copinha. Gabriel não saiu do banco de reservas.

E MAIS:

Por fim, na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, Rodrigo Nestor foi mantido como titular. Porém, diferentemente dos dois primeiros jogos, ele disputou os 90 minutos. Na ocasião, Gabriel entrou aos 36 do segundo tempo, no lugar de Igor Gomes, que havia sido colocado no intervalo.

Números dos volantes em 2022

Rodrigo Nestor – três jogos e 197 minutos

Gabriel – dois jogos e 70 minutos

E MAIS:

Saiba mais