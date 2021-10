Sem Louro José, Ana Maria Braga comemora 22 anos na Globo: ‘Saudades’

Ana Maria Braga se emocionou ao celebrar 22 anos como apresentadora do programa “Mais Você”, da Rede Globo. Porém, esse é o primeiro aniversário do matinal sem a presença de Louro José e Tom Veiga, morto em novembro do ano passado.

Ana Maria abriu o programa revendo momentos ao longo das duas décadas de emissora. Entre as cenas, alguns momentos ao lado do Louro José foram exibidos.

“Clima de festa, mas [se a gente] vê o monte de imagens de uma vida inteira… [são] 22 anos de uma história diária juntos. Sem você do outro lado, não estaríamos aqui até hoje. O aniversário é dedicado a você. A saudade de alguns momentos que faz com que a gente valorize a vida cada dia. As coisas passam, as pessoas se vão. É hora de saudade, de uma sensação de dever cumprido não, a gente se diverte muito, mas de uma história contada com vocês”, disse.

