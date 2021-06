Sem limites! Juazeirense tira sarro do Cruzeiro após queda de Felipe Conseição: ‘Culpa é minha?’ Time baiano está em êxtase nas redes sociais após a classificação histórica diante do Cruzeiro

O ‘estagiário’ que comanda as redes do Juazeirense está em êxtase na noite desta quarta-feira. Algoz do Cruzeiro na Copa do Brasil, o time baiano fez história e se classificou pela primeira vez para as oitavas do torneio. Após o jogo, Felipe Conceição não resistiu e caiu do comando cruzeirense, razão para mais provocações do perfil do Cancão de Fogo. Diante da queda do técnico, o Juazeirense questionou o time celeste: “A culpa é minha?”.

A culpa é minha? — SD Juazeirense (@SD_Juazeirense) June 10, 2021

O Juazeirense não foi o único a zombar com a eliminação do Cruzeiro. Nas redes sociais, os rivais aproveitaram o momento para ironizar a queda do time ainda na terceira fase da Copa do Brasil.

Já Felipe Conceição, não resistiu à desclassificação da equipe no mata-mata, quando foi derrotado pelo time baiano no tempo normal por 1 a 0 e na disputa de pênaltis por 3 a 2, saindo do torneio na terceira fase, como aconteceu em 2020, quando foi derrotado pelo CRB.

Felipe Conceição chegou no início de 2021, vindo do Guarani, quando fez uma campanha boa, quase conseguindo levar o Bugre ao acesso à elite nacional. Sua estada na Toca da Raposa era de mudar a postura do time em campo, deixando de ser mais reativo, para um futebol ofensivo, se impondo nas partidas.

