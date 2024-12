Sem LeBron James, Lakers somam 12 derrotas na NBA; Cavaliers vencem e lideram

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 8:45 Para compartilhar:

Sem LeBron James, que não viajou por causa de dores no pé esquerdo e viu os boatos aumentarem sobre uma possível despedida da NBA, o Los Angeles Lakers conheceu a 12ª derrota na competição ao ser superado pelo Minnesota Timberwolves por 97 a 87. Na ausência do quatro vezes MVP da liga, Anthony Davis foi o cestinha da partida, com 23 pontos e 11 rebotes, mas não conseguiu impedir o quarto revés nos últimos cinco jogos de sua equipe.

Os Lakers tiveram um primeiro quarto difícil ao serem derrotados por 32 a 23. A equipe de Los Angeles conseguiu equilibrar a partida, mas faltou tirar a sua famosa carta da manga para conseguir recuperar a diferença. Com isso, acabou sendo derrotado e caindo para o 11º lugar da Conferência Oeste, com 13 vitórias. Os Timberwolves estão em sétimo, também com 13.

Do lado da equipe de Minnesota quem brilhou foi Anthony Edwards, com 23 pontos, seis rebotes e uma assistência. Julius Randle também teve grande atuação ao anotar 21 pontos em duelo que marcou a recuperação dos Timberwolves após a derrota para o Golden State Warriors.

Já o Denver Nuggets encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas para o Los Angeles Clippers ao vencer o rival por 120 a 98, tendo anotado 72 pontos nos últimos 24 minutos de partida. Jamal Murray foi o cestinha com 20 pontos, cinco rebotes e três assistências. Michael Porter Júnior anotou 17, seguido por Nikola Jokic, com 16.

Com a vitória, os Nuggets chegaram a 13 na NBA, na sexta posição da Conferência Oeste, que tem o Oklahoma City Thunder na liderança, com 19. O Los Angeles Clippers ficou em nono.

Líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers se recuperou do Miami Heat e venceu o seu 22º jogo na temporada ao bater o Washington Wizards por 115 a 105 em uma partida equilibrada em todos os quartos. Apesar da derrota, Bilal Coulibaly foi o destaque com 27 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Para os Cavs, Darius Garland foi o principal nome ao anotar 24 pontos, com cinco rebotes e oito assistências.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 107 x 121 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 115 x 105 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 135 x 119 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 109 x 95 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 97 x 87 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 120 x 98 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 126 x 134 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 116 x 118 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos deste sábado:

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets