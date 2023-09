Sem Jenni Hermoso, Espanha convoca maioria das jogadoras campeãs do mundo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 13:38 Compartilhe

Quinze das 23 jogadoras campeãs do mundo com a Espanha foram convocadas nesta segunda-feira (18) pela treinadora Montse Tomé, que deixou de fora da lista a atacante Jenni Hermoso.

“As jogadoras são profissionais e eu confio que vão fazer um bom trabalho, estão fazendo há muito tempo”, disse Tomé ao publicar a lista, na qual aparece a ganhadora de duas Bolas de Ouro Alexia Putellas.

A nova treinadora espanhola, que assumiu o cargo após a demissão de Jorge Vilda, também convocou Mapi León e Patri Guijarro, duas jogadoras que não foram ao Mundial e que estavam no grupo das ’15 rebeldes’, que há um ano pediram mudanças nos métodos de trabalho da seleção.

“Sei que elas vão estar aqui conosco amanhã”, afirmou Tomé, sem se aprofundar em relação às garantiras de que poderá contar com as jogadoras convocadas.

Sobre a ausência de Jenni Hermoso, a treinadora disse que conversou com a atacante e que, junto a sua comissão, decidiu que deixá-la de fora era “a melhor maneira de protegê-la”.

“Contamos com Jenni, estou há cinco anos trabalhando com ela”, acrescentou.

Na última sexta-feira, 39 jogadoras, entre elas 21 das 23 campeãs do mundo, emitiram um comunicado no qual afirmavam que não retornariam à seleção por considerarem que as mudanças realizadas na Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não são suficientes para que voltem, após o escândalo do beijo não consentido de Luis Rubiales em Hermoso.

Desde então, nenhuma das atletas voltou a se pronunciar publicamente.

A Espanha enfrenta a Suécia, na próxima sexta-feira, e a Suíça, no dia 26 de setembro, pela Liga das Nações, torneio que classifica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

– Lista de convocadas:

Goleiras: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Valencia)

Defensoras: Laia Aleixandri (Manchester City), Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Levante), Oihane Hernández, Olga Carmona (Real Madrid).

Meio-campistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, María Pérez (Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid), Rosa Márquez (Betis)

Atacantes: Esther González (Gotham), Lucía García (Manchester United), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid) e Inma Gabarro (Sevilla)

