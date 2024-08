Sem Jeh, Ponte Preta precisará mudar escalação mais uma vez na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 14:16 Para compartilhar:

O técnico Nelsinho Baptista já se acostumou a ter que mudar a escalação da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Com os desfalques dos atacantes Jeh e Iago Dias, o treinador da equipe de Campinas montará sua 14ª escalação em 14 jogos.

A dupla ofensiva estava pendurada e sofreu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Coritiba no último domingo, fora de casa. Iago Dias começou como reserva, mas Jeh foi titular. Gabriel Novaes, que entrou e fez o gol do empate, deve ganhar chance no time inicial.

Jeh será uma grande baixa para a Ponte Preta. O jogador de 24 anos tem dez gols em 26 jogos na temporada e, após período de baixa, ganhou fôlego com a chegada de Nelsinho Baptista.

Participou de 12 dos 13 jogos do treinador até agora, sendo titular em todos e substituído apenas no primeiro. Só não participou de todos porque cumpriu uma suspensão. Além disso, marcou seis gols desde então, o que representa 60% de seu total na temporada.

Após o empate com o Coritiba, a Ponte chegou a 27 pontos, em 11º lugar. O time volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando recebe o Goiás no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21ª rodada. O adversário está em nono, com 28 pontos.