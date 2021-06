Sem James, Colômbia aposta em Cuadrado, Zapata e Muriel para ir longe na Copa América

O meia da Juventus, Guillermo Cuadrado, e os atacantes Duván Zapata e Luis Muriel da Atalanta vão comandar a Colômbia na Copa América-2021, que começa no Brasil neste domingo, depois que o país deixou de ser sede devido à sangrenta crise social.

O técnico Reinaldo Rueda manteve a base do time que havia convocado para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Peru e Argentina, sem James Rodríguez e Falcao García.

Exceto pela exclusão de Jefferson Lerma e a convocação de Yimmy Chará, do Portland Timbers, Juan Ferney Otero (Santos Laguna do México) e Jhon Lucumí (Genk da Bélgica).

O técnico, que voltou ao comando da seleção colombiana depois de 15 anos com uma vitória diante do Peru (3-0) e um empate com a Argentina (2-2), apostou em jogadores do ‘calcio’ para disputar o torneio de seleções mais antigo do mundo.

– James fora –

Rueda já havia descartado James Rodríguez, do inglês Everton, em sua primeira convocação, alegando que o astro da seleção não estava em um “nível ótimo”.

Apesar da polêmica decisão, ele conseguiu endireitar o caminho da Colômbia na disputa pelo Catar-2022, após o fiasco do português Carlos Queiroz à frente do time tricolor.

A Colômbia estreia na Copa América no domingo, contra o Equador, em Cuiabá. Quatro dias depois enfrentará a Venezuela, em Goiânia; no dia 20 de junho joga contra o Peru e encerrará a fase de grupos encarando o Brasil no dia 23, no Rio de Janeiro.

A Colômbia, que sediaria o torneio junto com a Argentina, mas perdeu seu status de sede devido a protestos contra o governo que deixaram dezenas de mortos, conquistou a Copa América pela única vez há vinte anos, quando foi anfitriã. Os argentinos também deixaram a organização do evento devido ao crescimento da pandemia em seu território, e a sede acabou sendo inesperadamente transferida para o Brasil.

— Convocados da seleção colombiana para a Copa América:

Goleiros: David Ospina (Napoli, ITA), Aldair Quintana (Atlético Nacional, COL), Camilo Vargas (Atlas, MEX)

Defensores: Dávinson Sánchez (Tottenham, ING), Yerry Mina (Everton, ING), Carlos Cuesta (Genk, BEL), Daniel Muñoz (Genk, BEL), Jhon Lucumí (Genk, BEL), Óscar Murillo (Pachuca, MEX), Stefan Medina (Monterrey, MEX), William Tesillo (León, MEX), Yairo Moreno (Pachuca, MEX)

Meias: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, ITA), Wilmar Barrios (Zenit, RUS), Baldomero Perlaza (Atlético Nacional, COL), Edwin Cardona (Boca Juniors, ARG), Gustavo Cuéllar (Al Hilal, KSA), Jaminton Campaz (Tolima, COL), Matheus Uribe (Porto, POR), Sebastián Pérez (Boavista, POR)

Atacantes: Duván Zapata (Atalanta, ITA), Luis Muriel (Atalanta, ITA), Alfredo Morelos (Rangers, ESC), Juan Ferney Otero (Santos Laguna, MEX), Luis Diaz (Porto, POR), Miguel Borja (Junior, COL), Rafael Santos Borré (River Plate, ARG), Yimmy Chará (Portland Timbers, EUA).

