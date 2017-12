Sem Irving, Celtics é facilmente batido pelo Bulls na NBA

Líder da Conferência Leste, o Chicago Bulls sentiu todo o peso da ausência de Kyrie Irving na rodada de segunda-feira da NBA. Sem o astro, com uma lesão no quadríceps esquerdo, o time foi facilmente batido em Illinois pelo Chicago Bulls, até então o pior time do Leste nesta temporada, por 108 a 85.

Nikola Mirotic marcou 24 pontos e Bobby Portis fez 23, a maior produção ofensiva da sua carreira, levando o Bulls a conquistar o terceiro triunfo consecutivo, esboçando uma reação no campeonato, agora com seis vitórias em 26 jogos.

O Bulls construiu uma vantagem de 18 pontos no segundo quarto. O Celtics ainda a diminuiu para 12 no quarto período, mas não conseguiu evitar a derrota. O seu principal destaque foi Al Horford, com 15 pontos.

Antes da noite de segunda-feira, Mirotic e Portis apareciam juntos nas manchetes por motivos errados. Mirotic perdeu os primeiros 23 jogos com fraturas faciais que sofreu em uma briga durante um treino com Portis. Agora, porém, levaram o Bulls a superar o melhor time do Leste.

Líder da Conferência Oeste e também desta temporada da NBA, o Houston Rockets não vacilou na rodada de segunda-feira e assegurou o décimo triunfo consecutivo ao derrotar o New Orleans Pelicans por 130 a 123, em casa. Clint Capela brilhou com 28 pontos, a maior produção ofensiva da sua carreira, e James Harden somou 26 pontos e 17 assistências. O brasileiro Nenê somou oito pontos, dois rebotes e uma assistência nos 12 minutos em que atuou.

Com três minutos para o fim, o jogo estava empatado após Harden converter dois lances livres. Foram os primeiros de sete pontos consecutivos do astro, o que deixou o Rockets em vantagem de 124 a 119 com 1min30 para o término do duelo.

Jrue Holiday, então, fez uma cesta para o Pelicans, mas Harden respondeu com um arremesso certeiro de três pontos e ainda converteu dois tiros livres para fazer 129 a 121 com 34 segundos para o fim. Holiday brilhou com 37 pontos e E’Twaun Moore fez 36, com seis arremessos de três convertidos para o Pelicans, o sétimo colocado do Oeste.

Mesmo desfalcado de Stephen Curry, em recuperação de torção no tornozelo direito, Draymond Green, com dores no ombro direito, e Zaza Pachulia, com dores no ombro esquerdo, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 111 a 104, em casa.

Kevin Durant liderou os vice-líderes da Conferência Oeste com 28 pontos, nove rebotes, cinco assistências e três tocos. Damian Lillard foi o cestinha do duelo com 39 pontos, mas não evitou a quinta derrota consecutiva do Blazers, o sexto colocado do Oeste.

Já o Los Angeles Clippers pôs fim a uma sequência de seis vitórias do Toronto Raptors ao derrotá-lo por 96 a 91, em casa. Montrezl Harrell marcou 17 pontos e DeAndre Jordan acumulou 17 rebotes e 14 pontos para o time californiano, que contou com 50 pontos dos seus reservas – os suplentes do time canadense fizeram apenas 17. Milos Teodosic marcou 12 pontos em seu retorno após ficar fora de 22 jogos por causa de uma lesão no pé esquerdo.

Jonas Valanciunas somou 23 pontos e 15 rebotes, enquanto Serge Ibaka fez 17 pontos para o Raptors, o vice-líder do Leste, que desperdiçou uma vantagem de 17 pontos, obtida no primeiro tempo, sendo batido pelo décimo colocado do Oeste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Charlotte Hornets venceu, fora de casa, o Oklahoma City Thunder por 116 a 103, com 23 pontos de Dwight Howard. Russell Westbrook foi o cestinha do duelo com 30 pontos. Já o Miami Heat derrotou o Memphis Grizzlies por 107 a 82.

