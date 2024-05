Sem intrigas: Yasmin Brunet e Yasmin Brunet vão juntas à academia; veja vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes parecem ter superado qualquer ruído que possa ter existido no passado por causa de Gabriel Medina: após se aproximarem no Big Brother Brasil, as duas mantêm a amizade.

A modelo e a influenciadora se encontraram nesta quarta-feira, 15, em uma academia em São Paulo.

Yasmin compartilhou em seu Instagram um vídeo em que aparece fazendo exercícios de treino funcional e de luta ao lado de Vanessa.

Em seu stories, Yasmin ainda mostrou a amiga a recebendo animada no local. “Olha quem vai treinar comigo”, diz. As duas publicaram outros vídeos com trechos do treino.