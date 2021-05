Sem inspiração, Atlético-GO empata com Libertad e se complica na Sul-Americana Dragão fez pouco ao longo dos 90 minutos e deixou o time paraguaio em situação confortável

No Antônio Accioly, Atlético-GO e Liberta produziram pouco e ficaram no empate sem gols. Com o placar, o Dragão é o vice-líder da chave F, com 9 pontos. O Guma é o líder, com 10 pontos.

Calendário



Na próxima e última jornada, o Atlético-GO visita o Newell’s Old Boys. O Libertad recebe o Palestino.

Truncado e poucas chances



O Atlético-GO entrou em campo com a necessidade de vencer e encontrou um Libertad fechado, que apostava nos contra-ataques. Na velocidade de Janderson, o Dragão tentou achar espaço e criou uma boa chance com o atacante. O chute foi salvo em cima da linha pelo zagueiro e na sobra João Paulo carimbou o marcador.

Libertad comedido



Com a intenção de segurar o empate, o Guma teve a principal oportunidade através de Bareiro, que não alcançou o chute cruzado na grande área e viu a bola sair pela linha de fundo.

Dragão sem forças



Na etapa final o Atlético-GO decepcionou. Quem esperava uma pressão, viu um time apagado e sem nenhuma criatividade. Na chance mais clara, Janderson achou João Paulo, que na hora da finalização foi travado por Píris.

Travessão salva



Se o Dragão não atacou, quando o Libertad desceu quase matou a classificação. Após levantamento, Fernando Miguel conseguiu salvar o time da casa e segurou o empate.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também