Sem indícios de ‘atividade terrorista’ em explosão em posto fronteiriço EUA-Canadá

A explosão de um carro nesta quarta-feira (22) na ponte Rainbow, que liga os Estados Unidos e o Canadá nas Cataratas do Niágara, resultando na morte de duas pessoas e acionando alertas em ambos os países, aparentemente não teve relação com “atividade terrorista”.

“Ainda não há indícios de atividade terrorista” na explosão do veículo, que levou ao fechamento dos quatro pontos fronteiriços com o Canadá nesta área turística na véspera do Dia de Ação de Graças, anunciou a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, em uma coletiva de imprensa.

“[Foi] um incidente horrível, uma colisão, uma explosão (…), mas neste momento não há conexão terrorista”, disse ela.

O carro, que ficou carbonizado, estava circulando a uma “velocidade extraordinariamente alta” antes de colidir com uma divisória e voar sobre uma cerca de dois metros e meio de altura, explicou a governadora.

Duas pessoas teriam falecido na explosão do veículo. Um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras sofreu ferimentos leves e foi liberado do hospital, confirmou a governadora.

O incidente imediatamente ativou as forças de segurança de ambos os países.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, declarou ao Parlamento que se tratava de “uma situação muito grave” e anunciou o fechamento de quatro pontos fronteiriços entre seu país e os Estados Unidos nesta área turística. Com exceção da ponte Rainbow, os demais foram reabertos, segundo as autoridades aduaneiras.

Pouco depois do incidente, Hochul, que visitou o local do acidente, afirmou que a polícia estadual e a Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo do FBI estavam monitorando todos os pontos de entrada para o estado.

– “Carro voando” –

Imagens da NBC mostram um veículo branco praticamente voando, deixando um rastro de água para trás, antes de se chocar e cair no chão dentro das instalações do posto fronteiriço.

De acordo com o The New York Times, que cita fontes de segurança, os investigadores acreditam que a explosão ocorreu devido ao impacto da colisão contra uma coluna de cimento. Segundo a mesma fonte, uma mala foi encontrada perto do veículo, mas não continha explosivos.

Mike Guenther, um residente canadense em visita ao estado de Nova York, disse à CBS que estava caminhando pela estrada com sua esposa quando viu “este carro voando, a cerca de 100 milhas por hora (160 km/h). Havia um carro na frente dele. Ele virou bruscamente, ficou na frente do carro e bateu na cerca, voando pelos ares”.

“Só vimos a bola de fogo (…) Estava coberto de fumaça por todos os lados”, disse antes de afirmar que o carro ia em direção ao Canadá.

A explosão ocorreu na véspera do Dia de Ação de Graças, uma das principais festas no calendário americano, que leva milhões de pessoas a viajar para passar o feriado com a família.

A ponte Rainbow, uma das passagens mais frequentadas entre o Canadá e os Estados Unidos, possui 16 faixas e está aberta normalmente 24 horas por dia, segundo a Alfândega dos Estados Unidos.

De acordo com funcionários de restaurantes e hotéis próximos às Cataratas do Niágara, a principal atração da região e uma das maiores dos dois países, vários veículos da polícia estavam estacionados nas vias de acesso à ponte Rainbow.

As autoridades suspenderam os voos internacionais do aeroporto de Buffalo e fecharam o Parque Estadual das Cataratas do Niágara até novo aviso.





– “Extrema seriedade” –

o ministro do Serviço Público do Canadá, Dominic Leblanc, havia dito à imprensa que seu governo estava tratando o caso “com extrema seriedade” e mantinha contato próximo com as autoridades americanas.

“Toda vez que [uma infraestrutura como] um posto fronteiriço vê este tipo de circunstância violenta, é motivo de preocupação” para Washington e Ottawa, acrescentou.

