Sem Hulk, Atlético-MG tem confronto direto com o Juventude para respirar no Brasileirão

Figurando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encerra a sétima rodada nesta segunda-feira, às 20h, em confronto direto com o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Oscilando na temporada, o time de Cuca terá o desfalque de Hulk, suspenso, para buscar um respiro na tabela e dar uma resposta ao torcedor.

No meio de semana, o Atlético-MG ficou no empate por 2 a 2 diante do Maringá pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O mau desempenho ligou o sinal de alerta da equipe, que vive situação difícil neste começo de Brasileiro, figurando na zona de rebaixamento, com seis pontos – e vem de empate com o Mirassol por 2 a 2.

Já o Juventude aparece no meio da tabela, com sete pontos, e não vence há três jogos, e vem de derrota no clássico estadual diante do Internacional, por 3 a 1. O time se apega ao fator casa para se manter na elite mais um ano, onde está invicto neste começo de competição.

A grande ausência para o técnico Cuca será o atacante Hulk. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a responsabilidade recai sobre Rony e Cuello, que formarão a dupla de ataque no Sul. O treinador também convive com baixas no departamento médico: Lyanco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia ainda estão na fisioterapia e sem prazo para retorno. A esperança do técnico é que Júnior Santos, em transição física, possa ao menos ser relacionado para a partida.

Cuca usou números para justificar a oscilação e diz que o time não está jogando mal. “Números não adiantam, mas são os números que falam do jogo. Maior posse de bola, maior finalização, a gente finaliza 20 vezes por jogo, seja em casa ou fora. Joga assim para ganhar e tomar algum susto atrás, o que também é a nossa maneira de jogar. A gente não joga esperando uma bola ou outra. Tem um sistema e ficamos em alguns momentos com o risco do contra-ataque”, frisou o treinador.

Do outro lado, o técnico Fábio Matias teve tempo para treinar e focar na recuperação de atletas. O treinador também deve realizar mudanças no sistema defensivo e no de criação. No meio-campo, Jean Carlos deve entrar na vaga do atacante Batalla, enquanto na defesa, Wilker Ángel disputa vaga com Abner. Nos últimos três jogos, marcou apenas três gols e sofreu 11.

Um dos mais experientes, o meia Nenê convive com a reserva no Juventude, mas reafirma o bom ambiente no clube. “O dia que eu gostar de ficar no banco, eu tenho que parar de jogar, né? Mas eu respeito a decisão dele (técnico). É um ambiente muito bom, sempre muito transparente. E acho que é isso que vale. O tempo mesmo é ele que vai dizer. Mas o que precisar, com certeza, eu estarei pronto”, disse o meia de 43 anos.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X ATLÉTICO-MG

JUVENTUDE – Gustavo; Ewerthon, Abner (Wilker Ángel), Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Ênio e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Igor Rabello, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Fausto Vera, Igor Gomes, Rubens e Gustavo Scarpa. Rony e Cuello. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).