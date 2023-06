Sem Hulk, Atlético-MG confia na boa fase para vencer o Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Sem poder contar com o seu principal jogador, o atacante Hulk, por suspensão, o Atlético-MG confia na boa fase – são duas vitórias seguidas -, para vencer o Red Bull Bragantino neste sábado, às 18h30, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Coincidentemente, foram dos pés de Hulk que saíram os gols da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão, e sobre o Alianza Lima, do Peru, também por 1 a 0, no meio da semana pela Copa Libertadores.

No Brasileirão, o time mineiro está na terceira colocação, com 17 pontos e invicto há cinco jogos: 4 a 0 sobre o Cuiabá, 2 a 0 no Internacional, 2 a 1 no Coritiba, empate por 1 a 1 com o Palmeiras e vitória no clássico com o Cruzeiro por 1 a 0.

O Bragantino perdeu do Fluminense, por 2 a 1, na rodada passada do Brasileirão, mas está motivado pelo bom empate com o Estudiantes-ARG, por 1 a 1, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na competição nacional, o time de Bragança Paulista é o 11º colocado, com 13 pontos.

O time paulista, porém, não costuma se dar bem diante do Atlético-MG e não ganha desde 1998. A última vitória do time paulista sobre o mineiro ocorreu em 1998, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem Hulk, o técnico Eduardo Coudet ainda não definiu se entra com Igor Gomes ou Vargas, mantendo o esquema com três atacantes. Não é só o atacante que atrapalha Coudet. O treinador também não terá Otávio, Saravia e Hyoran que levaram o terceiro cartão amarelo no clássico e estão fora. Igor Gomes, Patrick e Edenilson devem ser os escolhidos para jogarem ao lado de Battaglia e Zaracho. Na lateral direita, Mariano, com uma lesão no quadril, é dúvida. Bruno Fuchs deve jogar na sua vaga.

Após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, o Atlético-MG reagiu com as vitórias no clássico e na Libertadores. Coudet analisou o momento de recuperação. “Terei que tentar convencer alguns torcedores de que não sou tão ruim. A única maneira para isso é tentar fazer com que o time jogue bem, continue ganhando jogos. Estou muito confiante no grupo. Deu duas respostas importantes depois da eliminação”, explicou.

No Bragantino, o desfalque é o atacante Helinho, com estiramento no joelho esquerdo. A tendência é que o treinador Pedro Caixinha mantenha o mesmo time que empatou com Estudiantes no meio da semana.

Mesmo reclamando de dores na panturrilha, Matheus Fernandes deve continuar no time. “O empate no meio da semana em uma partida difícil onde jogamos bem é um bom combustível para encararmos o bom time do Atlético-MG fora de casa. Temos que manter a mesma postura”, explicou o meia.

