Sem homenagem de aniversário de Bruno Gagliasso nas redes sociais, Fernanda Paes Leme fala sobre fim de amizade

05/06/2024 - 15:19

Fernanda Paes Leme recebeu diversas declarações de felicitações no seu aniversário de 41 anos na última terça-feira, 4. Porém, alguns seguidores estranharam que alguns famosos de quem a atriz é amiga não a parabenizaram publicamente, o que fez com que surgissem boatos de um possível afastamento.

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora se pronunciou sobre esses rumores e reiterou que tem uma vida fora das redes sociais.

“Algumas pessoas estão perguntando: ‘fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?’. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado”, disse a atriz.

“Também sou curiosa, também fico assim às vezes com as outras pessoas, está tudo bem. Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou”, completou FePa.